ايران.. تشكيل كونسورتيوم لاستثمار 27 مليار دولار في النفط والغاز

العالم - ايران

واشار مسعود مير كاظمي، في مراسم إحياء ذكرى يوم الإحصاء والتخطيط اقيمت اليوم الاحد الى الكم الهائل من السيولة النقدية في البلاد، مؤكدا ضرورة استخدام هذا الحجم من السيولة في الاستثمار.

واضاف: في الآونة الأخيرة، تم اقامة تعاون جيد بين منظمة التخطيط والميزانية ووزارة النفط، وتم تشكيل كونسورتيوم من البنوك وشركات الاستثمار المحلية وشركات المقاولات الأخرى، مما أدى إلى توقيع مذكرة تفاهم لاستثمار 27 مليار دولار في مشروعات نفطية وغازية ويرتفع هذا الرقم الى 80 مليار دولار.

وبحسب مير كاظمي، فإن الاستثمار في مشاريع النفط والغاز يحقق عائدات سريعة ويعود رأس مالها في أقل من عام.

وقال: نحن بحاجة إلى نهج موجه نحو البرامج بدلاً من نهج موجه نحو الميزانية، بينما حاليًا فان معظم وقت منظمة التخطيط والميزانية يتركز على وضع الميزانية ويتم إيلاء اهتمام أقل للبرامج.

ووصف مير كاظمي، العام الجاري والعام المقبل على أنهما عامي الاستقرار الاقتصادي والنمو الاقتصادي وقال: يجب تقديم التقارير الوطنية لصانعي السياسات والمستثمرين من موقع الإحصاء.

وقال: نحن نعد خطة التنمية السابعة ونحتاج إلى تحليل الوضع الراهن للبلاد الذي يتطلب أيضا إحصاءات ومعلومات.