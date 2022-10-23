بدء اجتماع رابطة دول المحيط الهندي في طهران

العالم - ايران

وبدأ الاجتماع اليوم الأحد، باستضافة إيران وشارك فيه نائب وزير الخارجية الإيراني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية "مهدي صفري"، وجمع من السفراء والقائمين بأعمال السفارات الأجنبية في إيران وخبراء اقتصاديين وأكاديميين من الدول الأعضاء.

وانضمت إيران في عام 1999 إلى الرابطة. كما استضافت اجتماع وزرائها في عام 2008. وهي يعتبر حاليًا أحد أهم أعضاء هذه المنظمة.

وتبلغ عدد الأعضاء في الرابطة 21 وهي : أستراليا وبنجلاديش والهند وإندونيسيا وإيران وكينيا ومدغشقر وماليزيا وموريشيوس وموزمبيق وعُمان وسيشل وسنغافورة وجنوب أفريقيا وسريلانكا وتنزانيا وجزر القمر والصومال وتايلند والإمارات العربية المتحدة واليمن . بالإضافة إلى خمس دول شركاء حوار هي : الصين وألمانيا وأمريكا ومصر وفرنسا واليابان وبريطانيا.

وتهدف الرابطة إلى دعم النمو المستدام والتنمية المتوازنة في المنطقة وفي الدول الأعضاء وخلق أرضية مشتركة للتعاون الاقتصادي الإقليمي والتركيز على مجالات التعاون الاقتصادي التي من شأنها توفير أقصى الفرص لتطوير المصالح المشتركة وجني ثمار المنافع المتبادلة ودراسة كافة الإمكانيات والسبل لتحقيق التحرر التجاري بهدف زيادة وتنويع التجارة فيما بين الدول الأعضاء.وتشجيع التفاعل الوثيق للتجارة والصناعة، والمؤسسات الأكاديمية والدارسين وشعوب الدول الأعضاء دون تمييز فيما بينها ودون الإخلال بالتزامات الدول الأعضاء في الاتفاقيات الإقليمية الأخرى. وتقوية أواصر التعاون والحوار بين الدول الأعضاء في المحافل الدولية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبد اللهيان"، في كلمة عبر الفضاء الافتراضي في نوفمبر عام 2021، في الاجتماع الوزاري الثاني والعشرين للدول الأعضاء، إن إيران تدرك هذه القدرة الهائلة للتعاون الإقليمي وهي عازمة على توسيع علاقاتها مع المنظمة.