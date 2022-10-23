مواجهات عنيفة في أحياء "المقدسية" وتفجير عبوة في جدار الفصل بأبو ديس

العالم - فلسطين

وعمت المواجهات بلدات سلوان والعيساوية وجبل المكبر وأبو ديس، بالتزامن مع اقتحام عدد من الأحياء المقدسية.

وتصدى الشباب الثائر في بلدة سلوان المجاورة للمسجد الأقصى لاقتحام قوات الاحتلال بوابل من المفرقعات النارية والحجارة.

وتركزت مواجهات سلوان في حي بئر أيوب حيث استهدفت قوات الاحتلال منازل المواطنين بقنابل الغاز والصوت مما أدى لإصابة عدد من المقدسيين بحالات اختناق.

وانتشرت قوات الاحتلال بكثافة في حي بئر أيوب بالتزامن مع المواجهات مع الشبان.

كما اندلعت مواجهات بين الشباب المقدسي الثائر وقوات الاحتلال في جبل المكبر.

وحاولت قوات الاحتلال محاصرة الشبان في البلدة، لكنهم تمكنوا من التصدي لها بإطلاق المفرقعات النارية وأشعلوا الإطارات والحاويات في شوارع جبل المكبر.

وفي بلدة أبو ديس شرق المدينة المحتلة نجح الشبان بتفجير عبوة محلية الصنع في بوابة جدار الفصل العنصري.

ونشر نشطاء مشاهد للحظة التفجير الذي أحدث دوياً كبيراً في المنطقة وصعود ألسنة اللهب.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدات العيساوية وبيت حنينا وأم طوبا، واعتقلت أربعة شبان مقدسيين.

وكان ثلاثة من جنود الاحتلال قد أصيبوا خلال المــواجــهات في عناتا ومخيم شعفاط أثناء اقتحام منزل منفذ عـملية الطعن بالقدس الفتى محمد أبو رجب.