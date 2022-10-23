شاهد.. طهران تقيم مهرجاناً مبهجاً يعكس ثقافة وحضارة وعادات الاقوام

خاص بالعالم

وقال رضا دوست علي المدير التنفيذي للمهرجان لمراسل العالم: "تم تنظيم المهرجان بجهود بلدية طهران، والغرض منه خلق جو ممتع ومبهج للعائلات، والتعرف على خصائص الأقوامِ المختلفة في البلاد".

وقال مواطن ايراني: "بما أن المواطنين ليست لديهم القدرة على السفر إلى جميع مدن البلاد، فإن عقد هذا المهرجان مفيد جدًا ويوفر لهم الفرصة للتعرف على عادات وثقافة المدن في مكان واحد".

وعلى هامشِ المهرجان تم تخصيص 350 جناحاً لعرض المنتجات الثقافية والصناعات اليدوية وأطباق الطعام، وأنواع ملابس القوميات المختلفة التي تعكس آداب وسنن القوميات، وقد تم اختيار أفضل المنتجات ليتم عرضها في أجنحة المعرض التي ستكون

وقالت مواطنة إيرانية: "لقد جئنا من مدينة شيراز وجلبنا سلسلة من الحرف اليدوية من مدينتِنا لتقديمِ منتجات القرويين والبدو، حتى يتمكن الناس من التعرف على مدينتنا وتشجيعهم على القدوم إليها".

وقال مواطن اخر: "لقد جئنا من مقاطعة فارس لتقديمِ المنتجات والأطعمة المحلية ونقوم بتعريف مدينتنا لهم".

العديد من القوميات الايرانية منها اللورية، والكردية والآذرية والبلوشية والتركمانية، والكيلكية، والمازنية، والعربية والبختيارية والقشاوية، شاركت في المهرجان، كما قدم القسم المسرحي للمهرجان برامجه للصغار والكبار بما فيها العروض الموسيقية للقوميات، والعروض الوثائقية القصيرة، إلى جانب اقامة مسابقات للحضور وبرامج خاصة للأطفال.