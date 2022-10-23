شاهد.. تشییع مهيب لجثمان الشهید "تامر الكيلاني" في نابلس

العالم - فلسطين

وأوضح مراسلنا من نابلس بأن الجنازة انطلقت من"مستشفى رفيديا"باتجاه ميدان الشهداء في المدينة لآداء صلاة الجنازة على الجثمان وبعدها موارته الثرى.

ونعت مجموعة "عرين الأسود" الشهيد الكيلاني وتوعدت برد قاسي وموجع لجيش الاحتلال.

واستشهد الكيلاني إثر انفجار شحنة متفجرة من مادة (TNT) في دارجة بخارية في حارة الياسمينة بالبلدة القديمة بنابلس.

وانطلقت الجنازة وسط أجواء غاضبة، حيث يؤكد الشارع الفلسطيني بأنه الحاضنة للمقاومة الفلسطينية، وتحديداً لمجموعات"عرين الأسود"، وذلك بالتزامن مع الحصار المفروض على نابلس من 13 يوما على التوالي.

وأشار مراسلنا إلى أنه حتى الآن لم يصدر جيش الاحتلال بيانا بشأن مسؤوليته عن استهداف الكيلاني، إلا أن وسائل الإعلام العبرية تحدثت عن “انتصار بصورة غير مباشرة”.

وخلال الجنازة، ظهرت مجموعة “عرين الأسود” وتولت حمل نعش الشهيد، الذي يعد أحد أبرز قياداتها، حيث أطلقوا طلقات نارية في الهواء.