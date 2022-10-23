من هو هرتسي هليفي قائد هيئة اركان الاحتلال الجديد

العالم - الإحتلال

وسيحل محل رئيس الأركان الحالي أفيف كوخافي في منصبه الجديد سيستمر هاليفي لمدة ثلاث سنوات لكن يجوز للحكومة تمديد فترة ولايته لمدة لا تزيد عن عام واحد .

ولد اللواء هرتسي هليفي عام 1967 ونشأ في القدس وتجند عام 1985 كمقاتل في سلاح المظلات حصل هليفي على درجة البكالوريوس في الفلسفة وإدارة الأعمال من الجامعة العبرية في القدس ودرجة الماجستير في العلوم.

هرتسي هليفي (55 عاماً) جنرال في الجيش الإسرائيلي نشأ في مدينة القدس، ويشغل منصب رئيس الاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال منذ سبتمبر/أيلول 2014.

كان "هليفي" مسئولاً عن العدوان الإسرائيلي في شمال قطاع غزة خلال معركة الفرقان 2008/2009، وخاصة بيت حانون وبيت لاهيا ومنطقة العطاطرة.

وشغل في وقت سابق منصب قائد الكلية الدولية للقيادة والأركان الذراع، وقائد فرقة الجليل العسكرية من وحدة التشغيل المنطوق الاستخبارات، وقائداً للواء المظليين.

وعُين هرتسي هليفي نائباً لرئيس أركان الجيش العام الماضي، بعد أن كان يشغل هذا المنصب إيال زامير الذي رُشح مع "هليفي" لرئاسة الأركان الجديدة.

"هاليفي" متزوج وأب لأربعة أولاد، حاصل على درجة البكالوريوس في الفلسفة وإدارة الأعمال من "الجامعة العبرية" في القدس، ودرجة الماجستير في إدارة الموارد الوطنية من "جامعة الأمن القومي في واشنطن".

إدارة الموارد من جامعة الأمن القومي في واشنطن وهو متزوج وأب لأربعة أولاد.

اهم المواقع التي خدم فيها هليفي..

1991-1993 - شغل منصب قائد لواء المظليين.

1993-2001 - شغل عدة مناصب قيادية في دورية الأركان العامة.

2004-2001 - شغل منصب قائد دورية في هيئة الأركان العامة.

2007-2005 - شغل منصب قائد منطقة منشيه.

2009-2007 - شغل منصب قائد لواء المظليين.

2009-2011 - شغل منصب رئيس قسم العمليات في شعبة المخابرات.

2011-2013 - خدم كقائد لتشكيل الجليل (91).

2014-2013 - شغل منصب قائد كلية القيادة والأركان.

2014-2018 - شغل منصب رئيس شعبة المخابرات.

2018-2021 - شغل منصب قائد القيادة الجنوبية.

2022-2021 - شغل منصب نائب رئيس هيئة الأركان العامة.