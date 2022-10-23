وسط تأييد شعبي صنعاء تؤكد على منع سرقة النفط اليمني

خاص العالم

وقال وزير الخارجية اليمني هشام شرف: إن 'ما خرج به المجلس السياسي الأعلى في اجتماعه، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، بشأن تحذير الشركات الأجنبية العاملة في اليمن من استمرار تحالف العدوان ومرتزقته في نهب الثروات النفطية والطبيعية للشعب اليمني'، هو 'قرار وطني من أجل المحافظة على ثروات الشعب اليمني، مضيفا ان صنعاء ابلغت كل دول العالم التحذير الرئاسي'، موضحا أن رسالة التحذير ما هي إلا 'خطوة أولى قابلة للتصعيد. لذا على دول الإقليم والمجتمع الدولي استيعابها وإدراكها.

هذا وثمنت جميع الأحزاب والقوى اليمنية الإجراءات التي تتخذها القوات المسلحة لحماية الأراضي اليمنية وثرواتها، وآخرها الضربة التحذيرية لسفينة أجنبية في محيط ميناء الضبة النفطي في الشحر بمحافظة حضرموت مضيفة أنه ينبغي على تحالف العدوان قراءة رسالة القوات المسلحة جيدا، ليعلم أن التحذيرات جادة فالثروات اليمنية لم تعد مباحة للسرقة والنهب في الوقت الذي يرزح الشعب اليمني تحت معاناة اقتصادية خانقة.

فما هي رسائل ودلالات واهداف هذه العملية؟

وكيف سترد صنعاء على الادانات الخارجية؟

هذه الاسئلة وغيرها یناقشها برنامج "المشهد اليمني" على ضيوفنا في هذه الحلقة من برنامج المشهد اليمني:

من صنعاء.. رئيس الدائرة الاعلامية بالرئاسة اليمنية زيد الغرسي

من بيروت.. الحقوقي والباحث السياسي اليمني ماهر الشامي

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