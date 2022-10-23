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شاهد.. اهالي ريف حلب الشمالي يصرون على حصد الزيتون قرب خطوط التماس مع المسلحين

الأحد ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٣ بتوقيت غرينتش

ريف حلب الشمالي (العالم) ‏23‏/10‏/2022 - يصر المزارعون بريف حلب الشمالي على قطف أشجار الزيتون القريبة من خطوط التماس مع الاحتلال التركي والجماعات المسلحة الارهابية الموالية لها رغم المخاطر التي تحيط بهم. وتشكل زراعة الزيتون مصدر الرزق الوحيد للأهالي التي تراجعت بشكل ملحوظ في السنوات الاخيرة نتيجة سيطرة التنظيمات المسلحة على حقول الزيتون.

العالم - خاص بالعالم

فبالرغم من وقوع كروم الزيتون بالقرب من خطوط التماس مع الاحتلال التركي والجماعات المسلحة، إلا أن أهالي ريف حلب الشمالي متمسكون بأرضهم، مصرون على قطاف أشجار زيتونهم، المصدر الوحيد لرزقهم.

وقال احد المواطنين لمراسلنا: هذه الارض ارضنا ابا عن جد ورثناها عن اجدادنا، نحن ثابتون فيها ان شاء الله، لا نتزحزح بالرغم من كل شيء، المسلحون قريبون علينا ويبعدون كيلومترين او ثلاثة، ويصيبونا بالقذائف حتى ان بعض الاشجار تضرر بالقذائف وتكسرت، والحمد لله نحن ثابتون في اراضينا مهما حدث، فهذه ارضنا نزرعها ونعمل فيها.

في ظل سيطرة الاحتلال التركي والمجموعات المسلحة التابعة له على مناطق في ريف حلب الشمالي تعرضت زراعة الزيتون لتراجع كبير نظرا للمساحات الهائلة من الأراضي التي باتت تحت سيطرة تلك التنظيمات المسلحة، وخاصة حقول الزيتون.

وقالت احدى المواطنات لمراسلنا: نحن من اراضي عفرين، كان لدينا اراضي كثيرة فيها اشجار زيتون كثيرة، ولكن المسلحين جاءوا واخذوها مننا، وان شاء الله قريبا جدا نرجع على بلدنا وعلى زيتوننا واملاكنا.

وتتتميز سوريا بتعدد مناخها وتنوع غلاتها الزراعية الاستراتيجية والتي تراجع العديد منها خلال السنوات العشر الماضية نتيجة الحرب وانتشار المجموعات الإرهابية.

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