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النائبة القصير عن دولة القانون تكشف حقيقة تأخر تشكيل حكومة السوداني

النائبة القصير عن دولة القانون تكشف حقيقة تأخر تشكيل حكومة السوداني
الإثنين ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٠ بتوقيت غرينتش

نفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون ضحى القصير، الأحد، تأخر تشكيل الحكومة المقبلة، مؤكدة أن حسم هذا الملف سيكون خلال الأيام المقبلة.

العالم - العراق

وقالت القصير خلال حديثها لبرنامج "عشرين" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "موضوع تأخر تشكيل الحكومة هو عار عن الصحة"، موضحة أن "10 أيام من تكليف السوداني إذا تم انهاء الملف بهذه الفترة يعتبر انجازا".

وأضافت أنه "خلال الأيام المقبلة سيكون الأمر واضحا لحسم ملف تشكيل الحكومة"، معتبرة أن "مسألة الوزارات متروكة لرئيس الوزراء المكلف وقادة الكتل".

وصوت مجلس النواب، الخميس (13 تشرين الأول 2022)، على اختيار عبد اللطيف رشيد لمنصب رئيس الجمهورية، الذي كلف بدوره محمد شياع السوداني بتشكيل حكومة جديدة.

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