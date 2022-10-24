صحيفة امريكية تكشف عن خفايا بناء الإمارات جيشا من المرتزقة

العالم-الامارات

وقالت الصحيفة في تحقيق استقصائي طويل تولت “وطن” ترجمة مقتطفات منه، إن 280 متقاعدًا عسكريًا سعوا على مدى السنوات السبع الماضية، للحصول على إذن اتحادي للعمل في دولة الإمارات – أكثر بكثير من أي دولة أخرى ـ، وفقًا لوثائق حصلت عليها صحيفة “واشنطن بوست” بموجب قانون حرية المعلومات (FOIA).

ومن بين أولئك الذين عملوا كمقاولين عسكريين أو مستشارين للإماراتيين من جنرالات تركوا بصماتهم في خوض الحروب الأمريكية في الشرق الأوسط، هو الجنرال المتقاعد من مشاة البحرية جيمس ماتيس، الذي كان مستشارًا عسكريًا للإمارات قبل أن يصبح وزيراً للدفاع في إدارة ترامب، حسبما تظهر الوثائق.

وبحسب المصدر فقد التقى وزير الدفاع جيم ماتيس، في واشنطن عام 2017 مع محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي آنذاك، الذي أصبح حاكم الإمارات.

وفي شهادة فيديو نُشرت في يناير للاحتفال بالذكرى الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، تذكر “ماتيس” باعتزاز زيارته لأول مرة للبلاد عندما كان ضابطًا صغيرًا في مشاة البحرية عام 1979.

كما تذكر بناء “علاقة ثقة على مدى سنوات عديدة” مع محمد بن زايد، وأشاد بقوات الدولة باعتبارهم “إخوة متساوين في السلاح عرفوا كيف يقاتلون”.

وفي يونيو 2015، بعد عامين من تقاعده من سلاح مشاة البحرية، تقدم ماتيس بطلب للحصول على تفويض اتحادي “لقبول العمل المدني” مع الإمارات العربية المتحدة كـ “مستشار عسكري”.

ووافقت قوات المارينز ووزارة الخارجية على طلبه في أغسطس 2015، وفقًا للسجلات التي حصلت عليها The Post، على الرغم من أن الوكالات حجبت المستندات الأخرى التي تحدد واجباته الدقيقة والتعويضات المتوقعة. من غير الواضح كم من الوقت شغل ماتيس الدور.

شغل ماتيس منصب وزير دفاع ترامب لمدة عامين في مارس 2019، بعد شهرين من مغادرته البنتاغون، تقدم مرة أخرى بطلب للحصول على الموافقة لقبول التوظيف من الحكومة الإماراتية، وهذه المرة كمتحدث مميز في مؤتمر حول العلاقات الأمريكية الإماراتية استضافه الشيخ محمد.

قال ماتيس في طلبه إن الإمارات ستدفع له “أتعابًا” وتغطي نفقات سفره. نقح سلاح مشاة البحرية تفاصيل الترتيبات المالية، قائلاً إن الكشف عنها ينتهك الخصوصية الشخصية لماتيس.

عقد المؤتمر في مايو 2019 في قصر البطين، المقر الملكي في أبوظبي.

وفي تصريحاته، قال ماتيس إنه رفض “99 بالمائة” من دعواته لإلقاء محاضرات، لكنه استثنى الإمارات ومحمد بن زايد بسبب علاقتهما الوثيقة بالولايات المتحدة.

وماتيس ليس الجنرال البحري الوحيد الذي ذهب للعمل في الإمارات العربية المتحدة بعد فترة وجيزة من ترك الخدمة الحكومية ، وفقًا للوثائق.

ووقع العديد من الجنرالات الأمريكيين المتقاعدين عقودًا محددة المدة مع نولج بوينت للانتقال إلى الإمارات والعمل كمستشارين عسكريين ، حسبما وجدت واشنطن بوست.

تظهر الوثائق أن جيمس تشامبرز، وهو جنرال متقاعد بالجيش يحمل نجمتين كان يشرف سابقًا على اللوجستيات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط ، قاد فريقًا قدم المشورة للقيادة اللوجستية المشتركة لدولة الإمارات العربية المتحدة من 2018 إلى 2020.

تطوير القدرات

ويليام جي ويبستر جونيور، جنرال عسكري متقاعد من فئة ثلاث نجوم، أمضى عامًا واحدًا في أبو ظبي كمدير أول لنقطة المعرفة يعمل على “مراجعة تطوير القدرات” للجيش الإماراتي.

بقي آخرون لفترة أطول. تظهر الوثائق أن جون ماكدونالد ، وهو جنرال متقاعد برتبة نجمتين خدم في القتال في العراق وأفغانستان ، يعمل في أبو ظبي منذ فبراير 2018 كمستشار أول للجيش الإماراتي.

سلاح ذو حدين

وساعد تدفق المحاربين القدامى الأمريكيين المستعدين لعرض خبراتهم العسكرية لقوة أجنبية – معظمهم بموافقة البنتاغون ووزارة الخارجية – الإمارات العربية المتحدة الصغيرة ولكن الغنية بالنفط على بناء ما يعتبره العديد من الخبراء أقوى جيش في المنطقة العربية.

لكن بالنسبة للمصالح القومية للولايات المتحدة ، أثبتت النتيجة أن هذا الأمر سلاح ذو حدين فبينما لا يزال الإماراتيون شريكًا وثيقًا، شجعتهم عضلاتهم العسكرية الجديدة على إرسال قوات إلى اليمن وليبيا ، مما أشعل الحروب الأهلية في كلا البلدين.

وفي هذه الأثناء أصبح الكونجرس وجماعات حقوق الإنسان أكثر انتقادًا للإمارات ، بما في ذلك قرارها هذا الشهر بالانضمام إلى روسيا وأعضاء آخرين في منظمة أوبك بلس لتقليص إنتاج النفط العالمي. بالإضافة إلى ذلك ، قامت وزارة العدل بفحص قادة البلاد بسبب تدخلهم في الانتخابات والسياسات الأمريكية.

وقالت جودي فيتوري ، الأستاذة بجامعة جورجتاون: “لقد اكتسب الإماراتيون نفوذاً هائلاً وهم يتفوقون على فئة وزنهم ، لكنهم استخدموا ذلك لتقويض السياسة الخارجية للولايات المتحدة فيما يتعلق بدعمنا لسيادة القانون والديمقراطية ومكافحة الإرهاب”.

رواتب خيالية

تشارلز إف بولدن جونيور، لواء متقاعد من مشاة البحرية ورائد فضاء، خدم كمسؤول في ناسا خلال إدارة أوباما. في يونيو 2016، سافر إلى أبوظبي لتوقيع اتفاقية تعاون بين وكالة ناسا ووكالة الفضاء الإماراتية.

كما ألقى محاضرة حول مهمة ناسا إلى المريخ لجمهور من الشخصيات المرموقة، بما في ذلك محمد بن زايد.

تظهر الوثائق أنه بعد تسعة أشهر من انتهاء ولاية بولدن كرئيس لناسا، تقدم بطلب للحصول على موافقة اتحادية للعمل كمستشار لوكالة الفضاء الإماراتية. وقال في طلبه إن الوكالة ستدفع له مقابل حضور اجتماعين للمجلس الاستشاري سنويًا.

وافق سلاح مشاة البحرية ووزارة الخارجية على الطلب، لكنهما حذفا التفاصيل المالية من الوثائق ، مشيرين إلى حقه في الخصوصية.

بينما احتفظ البنتاغون بسرية رواتب الجنرالات والأدميرالات، فقد كشف عن رواتب الضباط من ذوي الرتب الدنيا والأفراد المجندين.

تظهر تلك الوثائق أن الإماراتيين يدفعون بشكل جيد، تلقى كبير ضباط الصف الأول المتقاعد من Navy SEAL Team 6 راتبًا قدره 348000 دولار ، بالإضافة إلى 54400 دولار للإسكان والسفر، للعمل في الإمارات العربية المتحدة كمدرب على الرماية. قبل عقيد متقاعد بالجيش الأمريكي وظيفة تبلغ 324 ألف دولار سنويًا كمستشار للجيش الإماراتي.

تظهر السجلات أن الموظفين الأمريكيين المتقاعدين الذين ينتقلون إلى الإمارات غالباً ما يتلقون مساكن من خمسة أرقام ومعاشات تقاعدية عسكرية.

أولئك الذين لديهم مهارات متخصصة أو درجات متقدمة يكسبون أكثر. حصل شون كونورز، قائد البحرية المتقاعد، على إذن اتحادي في عام 2019 لتولي وظيفة تبلغ 600 ألف دولار سنويًا كنائب للرئيس في شركة نواه للطاقة، وهي شركة مملوكة للدولة قامت ببناء أول محطة للطاقة النووية المدنية في العالم العربي.

تظهر الوثائق أن توماس دروهان، الأستاذ في أكاديمية القوات الجوية الأمريكية، تم استدراجه إلى البلاد براتب 240 ألف دولار وبدل سكن 49 ألف دولار.

انتقل دانيال بالتروسيتيس وهو كولونيل متقاعد بالقوات الجوية، إلى أبو ظبي ليصبح عميدًا للكلية، براتب 338 ألف دولار و53،200 دولار في إمتيازات الإسكان. نقح مسؤولو القوات الجوية أسمائهم، لكن The Post حددتهم من خلال ملفات تعريف LinkedIn والسير الذاتية الأخرى على الإنترنت.

تظهر السجلات أن الموظفين المجندين السابقين الذين يعملون في الإمارات العربية المتحدة يمكنهم أيضًا جني أموال ممتازة ، حيث يكسب الميكانيكيون واللحامون والرسامون 100000 دولار أو أكثر سنويًا.

يعتمد الإماراتيون على الأمريكيين لتعليمهم كيفية استخدام ترسانة واسعة من الأسلحة التي تصنعها الولايات المتحدة ، بما في ذلك طائرات مقاتلة من طراز F-16 وطائرات بريداتور بدون طيار وبطاريات صواريخ باتريوت وصواريخ ثاد الاعتراضية.

يهتم الميكانيكيون الأمريكيون أيضًا بالمعدات المتخصصة أثناء التضمين مع الوحدات العسكرية الإماراتية.

القانون الفيدرالي

ولفت التقرير المدعم بالوثائق والأدلة، إلى أن القانون الفيدرالي يحظر على العسكريين المتقاعدين وكذلك جنود الاحتياط تولي وظائف أو هدايا من الحكومات الأجنبية دون موافقة وزارة الخارجية والبنتاغون. والغرض من ذلك هو منع قدامى المحاربين من أن يصبحوا مدينين بالفضل لقوى أجنبية أو يقوضون المصالح الأمريكية.

وينطبق القانون على المتقاعدين – الذين يُعرفون عمومًا على أنهم خدموا 20 عامًا على الأقل ويتلقون معاشًا تقاعديًا – لأنه يمكن استدعاؤهم إلى الخدمة الفعلية.

شريك للولايات المتحدة الأمريكية

وكشفت الصحيفة أن القوات المسلحة ووزارة الخارجية رفضا طلبات إجراء مقابلات مع صحيفة “واشنطن بوست”، وفي رد مكتوب على الأسئلة، وقالت وزارة الخارجية إنها تحكم على طلبات التوظيف بناءً على ما إذا كانت “ستؤثر سلبًا على العلاقات الخارجية للولايات المتحدة”.

وردا على سؤال عما إذا كانت الحكومة الأمريكية قد سهلت على الإمارات التدخل في اليمن وليبيا بالسماح للإماراتيين بتوظيف العديد من المتعاقدين العسكريين الأمريكيين ، قالت وزارة الخارجية: “لطالما كانت الإمارات شريكًا حيويًا لأمريكا في مجموعة واسعة من قضايا الأمن الإقليمي.. نعتزم الاستمرار في مساعدتهم على تحسين قدراتهم للدفاع عن أراضيهم ونحن على ثقة من أن علاقتنا القوية ستستمر “.

قدامى المحاربين الأمريكيين

واشار موقع صحيفة "وطن يغرد خارج السرب" انه بحسب المحللون، المئات من قدامى المحاربين الأمريكيين الآخرين يعملون لدى الحكومة الإماراتية أو الشركات المملوكة للدولة. لا يتعين على الأمريكيين الذين خدموا أقل من 20 عامًا بالزي العسكري السعي للحصول على إذن فيدرالي لتولي وظائف أجنبية ، ولا تتعقب حكومة الولايات المتحدة عدد الوظائف في الخارج.