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الجيش السوري يستهدف ارهابيي سهل الغاب وريف إدلب

الجيش السوري يستهدف ارهابيي سهل الغاب وريف إدلب
الإثنين ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٠ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية من سوريا ان  الجيش السوري استهدف مواقع لمجاميع مسلحة ارهابية في سهل الغاب الشمالي الغربي.

العالم - سوريا

وأوضح الزميل حسام زيدان قائلا: استهدف الجيش السوري برمايات من مدفعيته الثقيلة، مواقع لمجموعات إرهابية من جبهة النصرة وحلفائه، في السرمانية والحميدية والعنكاوي بسهل الغاب الشمالي الغربي.

واضاف، جاء ذلك في وقت استهدفت الوحدات العاملة بريف إدلب، بالمدفعية الثقيلة والصواريخ، نقاط تمركز الإرهابيين في الفطيرة وكفرعويد وسفوهن وسان ومجدليا ومعربليت وبينين والبارة بمنطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

وفي حلب، افادت مصادر إعلامية معارضة، ان 3 صواريخ سقطت بالقرب من محيط قاعدة الجيش التركي في قرية كلجبرين بريف حلب الشمالي، في حين دارت اشتباكات عنيفة بين "قسد" وما يسمى بـ"الجيش الوطني" الموالي للنظام التركي على محور مرعناز- إعزاز، ومحور مارع- حربل بريف حلب.

وكانت اشتباكات متبادلة بالرشاشات الثقيلة قد اندلعت أمس الاحد، بين الجيش السوري وجبهة النصرة على محاور كفرتعال وكفر عمة وتديل، في ريف حلب الغربي.

وأشارت المصادر إلى أن الجيش السوري قصف بقذائف الهاون تمركز المجموعات الإرهابية في محور كفر نوران غرب حلب، وذلك بالتزامن، مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الروسية، في سماء جبل الزاوية وسهل الغاب وجبل الأكراد.

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الجيش السوري يستهدف ارهابيي سهل الغاب وريف إدلب