كنعاني: واشنطن ترسل لنا رسائل للتفاوض لكنها تتعامل بالنفاق والكذب

العالم - ايران

وأضاف المتحدث باسم الخارجية في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم الاثنين : أن واشنطن ترسل رسائل عبر جهات وتعلن عن رغبتها بمواصلة المفاوضات، بينما تدعي أنها غير راغبة بمواصلة الحوار.

وأضاف كنعاني: واشنطن تريد العودة إلى الاتفاق النووي لكن لا تريد أن تدفع ثمن هذه الخطوة، لافتا إلى أنه في إطار مفاوضات إلغاء الحظر توصلنا إلى تفاهمات جيدة لكننا نريد التفاوض للتوصل لاتفاق يرضي الجميع.

واعتبر كنعاني أن المشكلة هي الازدواجية في السياسة الأميركية فهم يقولون شيئا ويفعلون شيئا آخر، مؤكدا أن إيران ستلتزم بنتائج المفاوضات وهي طالما التزمت بتعهداتها.

وتابع : أن المفاوضات السياسية والتخصصية وفرت الأرضية للتوصل لاتفاق ونحن ننتظر الإرادة الأميركية الصارمة إذا أرادت واشنطن العودة إلى طاولة المفاوضات، مشيرا إلى أنه لا توجد أية ضمانات بشأن عدم انسحاب أميركا من مفاوضات إلغاء الحظر.

وأكد كنعاني إن رسالتنا الواضحة هي الالتزام مقابل الالتزام، قائلا: نلتزم بخطة العمل الشاملة المشتركة، بشرط أن يلتزم الجانب الأمريكي أيضا ببنود خطة العمل الشاملة المشتركة.

وأضاف أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية دولة قوية ولن تضطر إلى التنازل عن طريق الاستفزاز والتهديد.

من جانب اخر، اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية بان الأميركيين مخطئون اذا راهنوا على تطورات إيران الداخلية، مضيفا : لا يمكن للأميركيين إجبار إيران على تقديم تنازلات أحادية الجانب بالترهيب والترويع والاستفزاز.

واشار کنعانی الى ان بعض السفارات الأجنبية في طهران تبنت سلوكا غير دبلوماسي خلال أعمال الشغب في إيران، وقال : لايران الاشراف الكامل على سلوكيات بعض السفارات الاجنبية في طهران.

يتبع...