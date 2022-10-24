انخفاض كبير في أسعار المحروقات في لبنان

العالم _ لبنان

وانخفض اليوم الاثتين، سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 58000 ليرة والبنزين 98 أوكتان 59000 ليرة والمازوت 71000 ليرة والغاز 35000 ليرة، وأصبحت الاسعار كالاتي:

البنزين 95 أوكتان 699000 ليرة

البنزين 98 أوكتان 715000 ليرة

المازوت 845000 ليرة

الغاز 415000 ليرة.

ويتم التداول صباح اليوم الإثنين في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 37000 - 37200 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

واقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء أمس الأحد مسجلا تسعيرة ما بين 35500 و36000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان سعر الصرف قد سجل عصرا ما بين 40550 ليرة للبيع و40600 ليرة للشراء الا انه شهد تراجعا سريعا في ساعات المساء الأولى.