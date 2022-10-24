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قائد عسكري ايراني: أمن مجالنا الجوي خط أحمر

قائد عسكري ايراني: أمن مجالنا الجوي خط أحمر
الإثنين ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٧ بتوقيت غرينتش

اكد قائد الدفاع الجوي لمنطقة شمال غرب ايران العميد ثان ركن عباس عظيمي بان أمن المجال الجوي للجمهورية الاسلامية الايرانية يعد الخط الأحمر للدفاع الجوي.

العالم - ايران

وقال العميد ثان ركن عظيمي، في تصريح له بحضور كوادر واسر هذه الوحدة الدفاعية الجوية: أن أمن وسلام سماء إيران الإسلامية تحقق من خلال الجهود المبذولة على مدار الساعة من قبل كوادر الدفاع الجوي، وأي انتهاك للمجال الجوي للبلاد سيُواجَه برد سريع وحاسم من قبل الدفاع الجوي.

ووصف التقدم الكبير والإنجازات التي تحققت في مجال الدفاع الجوي في الجمهورية الإسلامية الايرانية بانها باهرة جدا وقال: ان هذا الامر خلق قوة ردع للبلاد وان هذا الانموذج اصبح انموذجا ناجحا للتطور والتقدم على جميع مستويات البلاد.

وفي جانب آخر من حديثه اوضح أن العدو يستخدم إمبراطوريته الإعلامية لترويج الانحلال الخلقي في المجتمع ، وقال: منذ بداية الثورة الإسلامية استخدم أعداء الثورة الإسلامية كل السبل والطرق لمهاجمتها. واليوم تُستهدَف الجمهورية الإسلامية بأكبر هجوم إعلامي غير مسبوق في العالم.

واضاف قائد الدفاع الجوي لمنطقة شمال غرب ايران: بناءً على ذلك ، يمكن للاسر من خلال الوعي واليقظة احباط مؤامرات الأعداء.

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