شاهد.. الفيضانات تشتد في أستراليا

العالم - خاص بالعالم

الكوارث الطبيعية التي تجتاح العالم في مختلف الفصول من السنة تجتاح هذه المرة استراليا، حيث أعلنت السلطات الأسترالية حالة التأهب القصوى في البلدات التي غمرتها المياه في أنحاء شرق البلاد بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت في مطلع الأسبوع، محذرة من احتمالية استمرار الطقس السيء حتى وقت لاحق من هذا الأسبوع مما قد يؤدي إلى مزيد من الفيضانات.

وغمرت المياه آلاف المنازل والمزارع على مساحة واسعة من ولايتي نيو ساوث ويلز وفيكتوريا، وهما أكبر ولايتين من حيث عدد السكان في أستراليا، ولقي خمسة أشخاص حتفهم مع دخول أزمة الفيضانات الرابعة لهذا العام في شرق أستراليا أسبوعها الثالث.

وظل ما يقرب من 200 تحذير من الفيضانات ساريا في كلا الولايتين حتى صباح اليوم الاثنين، من بينها 132 تحذيرا في نيو ساوث ويلز.

وتعرض السكان في أجزاء من ليسمور، وهي بلدة يبلغ عدد سكانها 77ألف نسمة على بعد 700 كيلومتر شمالي سيدني والتي اجتاحتها بالفعل فيضانات في مارس آذار، لموجة أخرى من الأمطار بعد هطول أمطار غزيرة.

في مطلع الأسبوع.

وتأثرت العديد من المناطق الزراعية ومنها موري حيث بلغ النهرالمحلي ذروته ليقترب من مستويات الفيضانات التاريخية.

وحثت طواقم الطوارئ السكان على تجنب القيادة على الطرق التي غمرتها المياه أثناء بحثهم عن امرأة تردد أنها كانت تحاول الخروج من مركبة عالقة في مياه الفيضانات بالقرب من بلدة مودجي.

وفي ولاية فيكتوريا المجاورة، لا يزال سكان إتشوكا يحتمون خلف سد ترابي أقيم الأسبوع الماضي بعد أن وصل منسوب المياه في نهر موراي، أطول أنهار أستراليا، إلى أعلى مستوى له منذ 30 عاما.

وقالت الحكومة الاتحادية اليوم الاثنين إنها ستخصص 577 مليون دولار أسترالي (370 مليون دولار) لتسريع إجراءات مدفوعات الإغاثة، قبل يوم من نشر الموازنة العامة.