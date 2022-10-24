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الجبیر ومناقشة أوضاع لبنان مع مسؤولة أممية.. لقاء له نكهته الخاصة!

الجبیر ومناقشة أوضاع لبنان مع مسؤولة أممية.. لقاء له نكهته الخاصة!
الإثنين ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٩ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير ومسؤولة أممية، المستجدات والتطورات في لبنان، الذي يعيش على وقع أزمة سياسية واقتصادية متصاعدة.

العالم ـ السعودية

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن الجبير التقى أمس في ديوان الوزارة الخارجية بالرياض، مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا.

وذكرت أن اللقاء تناول آفاق التعاون بين المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة، إضافة إلى مناقشة المستجدات والتطورات في لبنان، والجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن.

وفي السياق، اوضح عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أنه لم يعد سراً أمام اللبنانيين أن السفارة السعودية في لبنان تتدخّل بانتخابات رئيس الجمهورية كما تدخّلت بانتخابات المجلس النيابي.

واضاف الشيخ قاووق، لكن التدخل هذه المرة يتم بشكل مباشر ودون واسطة، حيث إن بعض النواب يشتكون من تعرّضهم لضغوطات من السفارتين الأميركية والسعودية، وكفى بذلك مهزلة وإساءة للسيادة والكرامة اللبنانية.

ورأى الشيخ قاووق أن التدخلات من السفارتين الأميركية والسعودية أعطت نتيجة واحدة، وهي المزيد من التعقيد والتعطيل لمسار انتخاب رئيس الجمهورية، لأن السفارتين وأتباعهما في لبنان يريدون رئيس تحدي ومواجهة مع جمهور المقاومة، ويريدون مواجهة داخلية إرضاءً للسعودي والأمريكي، وهم بذلك أساؤوا لأنفسهم ووفروا علينا الكثير من التحليل والاستدلال.

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