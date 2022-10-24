مساعد وزير الخارجية : الحكومة تجري مشاورات لإلغاء التأشيرات بين إيران والعراق

العالم - ايران

واضاف مهدي صفري خلال اجتماعه بمسؤولي ابادان وخرمشهر اليوم الاثنين ان بامكان رجال الأعمال مراجعة منطقة اروند الحرة لتقديم وثائقهم دون الحاجة إلى إحالة الوثائق إلى مدينة اهواز مركز محافظة خوزستان .

وبشأن التزام الجانب العراقي بالقضايا البيئية ، قال: ستوجه تحذيرات للعراق للالتزام بالقضايا البيئية ، خاصة في نهر أروند ، لأن عدم الالتزام بها سيسبب مشاكل في الصيد.

ودعا صفري مسؤولي خوزستان الى التردد على مدينة البصرة بالعراق ، وتابع: يجب أن تتم هذه الزيارات في جميع المجالات حتى نتمكن من لعب دور أقوى في السوق العراقية وتصدير المنتجات إلى هذا البلد.

وقال: في الأسابيع المقبلة ستتوجه عدة وفود في مجال الملاحة البحري والجامعات إلى العراق لبحث وإزالة العقبات أمام توسيع العلاقات والتعاون في هذه المجالات.

وبشأن سكة حديد الشلامجة - البصرة ، قال مساعد وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية: "اتخذ الجانب الإيراني الخطوات الأولية ، ومع شراء الاراضي اللازمة في الشق العراقي سيتم الانتهاء من هذا المشروع على وجه السرعة".

كما دعا الى ارسال وفود غرفة التجارة الى روسيا وكازاخستان ، وقال: إن النشاط في السوق في هذين البلدين ، وخاصة في مجال قطع الغيار ، هو أحد أهدافنا التي ستنفذها غرف التجارة .