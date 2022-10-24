الإثنين ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٥:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

مساعد وزير الخارجية : الحكومة تجري مشاورات لإلغاء التأشيرات بين إيران والعراق

مساعد وزير الخارجية : الحكومة تجري مشاورات لإلغاء التأشيرات بين إيران والعراق
الإثنين ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٠ بتوقيت غرينتش

قال مساعد وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية مهدي صفري إن الحكومة تتشاور لإلغاء التأشيرات ، خاصة لرجال الأعمال والتجار من إيران والعراق.

العالم - ايران

واضاف مهدي صفري خلال اجتماعه بمسؤولي ابادان وخرمشهر اليوم الاثنين ان بامكان رجال الأعمال مراجعة منطقة اروند الحرة لتقديم وثائقهم دون الحاجة إلى إحالة الوثائق إلى مدينة اهواز مركز محافظة خوزستان .

وبشأن التزام الجانب العراقي بالقضايا البيئية ، قال: ستوجه تحذيرات للعراق للالتزام بالقضايا البيئية ، خاصة في نهر أروند ، لأن عدم الالتزام بها سيسبب مشاكل في الصيد.

ودعا صفري مسؤولي خوزستان الى التردد على مدينة البصرة بالعراق ، وتابع: يجب أن تتم هذه الزيارات في جميع المجالات حتى نتمكن من لعب دور أقوى في السوق العراقية وتصدير المنتجات إلى هذا البلد.

وقال: في الأسابيع المقبلة ستتوجه عدة وفود في مجال الملاحة البحري والجامعات إلى العراق لبحث وإزالة العقبات أمام توسيع العلاقات والتعاون في هذه المجالات.

وبشأن سكة حديد الشلامجة - البصرة ، قال مساعد وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية: "اتخذ الجانب الإيراني الخطوات الأولية ، ومع شراء الاراضي اللازمة في الشق العراقي سيتم الانتهاء من هذا المشروع على وجه السرعة".

كما دعا الى ارسال وفود غرفة التجارة الى روسيا وكازاخستان ، وقال: إن النشاط في السوق في هذين البلدين ، وخاصة في مجال قطع الغيار ، هو أحد أهدافنا التي ستنفذها غرف التجارة .

روابط ذات صلة

رئيسي: يتعين إلغاء التأشيرات لاستقطاب 15 مليون سائح سنويا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 24-10-2022

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 24-10-2022

موسكو تؤكد صحة معلوماتها بأن أوكرانيا تحضر لاستخدام "قنبلة قذرة"

خلال لقائه ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان.. الديلمي: العدوان والحصار لا يزال يحصد المئات من الضحايا

حماس تدين العدوان الصهيوني على سوريا: استمرار للحرب ضد الأمة

إدانة ألمانيين قضائيا لمحاولتهما تشكيل مجاميع مرتزقة للقتال في اليمن