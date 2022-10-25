العراقيون يتوسمون خيرا بالسوداني ويترقبون بشغف كابينته 'النظيفة'

العالم - نبض السوشيال

ونحن في خضم البصمات الاخيرة لتشكيل حكومة السوداني المرتقبة التي من المقرر ان تنعقد جلسة التصويت عليها نهاية الأسبوع الحالي او بداية الأسبوع المقبل، يتأمل الحريصون على مستقبل العراق ان تبذل الحكومة المرتقبة قصارى جهودها لحماية هذا البلد وخدمة أبنائه وأن لا تدخر وسعا في مهمة إعادة ثقة المواطنين بالعملية السياسية وزرع التفاؤل في نفوس أبنائه.

في هذه الاثناء، شدد النائب عن ائتلاف دولة القانون في العراق احمد فواز أنس الاثنين، انه تم تقسيم الوزارات الى 12 وزارة للشيعة و6 وزارات للكرد والسنة"، موضحا ان ائتلاف دولة القانون لديه اربع وزارات ومرشحة لخمس وزارات والوزن الانتخابي هو الحاكم ما عدا وزارتي الدفاع والداخلية ترك اختيارها لرئيس الوزراء المكلف"، مشيرا الى ان "انسحاب التيار الصدري وضع الكتل السياسية امام اختبار صعب من اجل الخروج بحكومة قوية قادرة على اخراج البلد من هذا الانسداد السياسي".

وفيما يترقب العراقيون الصابرون الأباة بشغف ولادة الكابينة الحكومية الجديدة، عد تحالف الفتح في العراق ان الخلافات بين الكتل السياسية لن تعرقل انعقاد جلسة تشكيل الحكومة وان الخلافات السياسية على الحقائب الوزارية السيادية لن تؤثر على انعقاد جلسة اختيار كابينة المكلف لرئاسة الوزراء محمد السوداني، حيث اكد القيادي في التحالف عائد الهلالي، إن "الخلافات بين الكتل السياسية السنية أو الكردية على الحقائب السيادية لن تتمكن من عرقلة انعقاد جلسة تقديم كابينة المكلف محمد شياع السوداني مرة أخرى"، مرجحا "تمرير كابينة السوداني خلال اليوم الثلاثاء او غدا الأربعاء كأقصى حد"، ومؤكداً "ضرورة تشكيل الحكومة خلال المرحلة الحالية حتى ولو كانت بصورة منقوصة بعض الوزارات التي لم يتم الاتفاق على اختيار أسماء لها".

وكما يرى الهلالي وغالبية السياسيين العراقيين، أن "الامر المهم في الوقت الحالي ان تكون هناك حكومة جديدة لان الوضع السياسي لم يعد يتحمل أي تأخير باعتبار ان الشعب العراقي أنتظر قرابة العام الكامل لرؤية حكومة كاملة الصلاحيات"، وذلك ما اشار اليه النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الشمري في حديث سابق، بقوله ان انجاز رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني 70% من التشكيلة الوزارية، وأن الإطار التنسيقي هو المتبني الرسمي للحكومة ويتحمل اخفاقها ونجاحها.

ذلك في وقت دعا فيه رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية في العراق السيد عمار الحكيم، الاثنين، "الكتل السياسية لدعم واسناد رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني وفريقه الوزاري في تشكيل الحكومة، داعيا في بيان، "الجميع للتكاتف والتنازل لمصلحة العراق والعراقيين وتقديمها على جميع المصالح الأخرى" مطالبا من الحكومة "الإستفادة من تجارب المراحل السابقة لتجاوز الأخطاء والعمل على وضع المعالجات الحقيقية والواقعية ، فشعبنا اليوم لا يرضى إلا بحكومة خدمة وطنية تحقق ما يصبو له من تطلعات مشروعة".

نتابع الان في هذه الحلقة من (نبض السوشيال) اهم التغريدات التي صدحت بها حناجر النُّشَّطُ العراقيون ضمن الوسم المنتخب لهذا اليوم الثلاثاء #الكابينة_النظيفة ونبدأ اولى التغريدات مع

غرد حساب الناشطة العراقية (فاطمة الماجدي) التي قالت في تغريدتها واصفة رئيس وزراء العراق المكلف محمد شياع السوداني بالقول:

رجل المرحله القادمه ونحن نأمل الخير على يده للعراق والفقراء

#الكابينة_النظيفة

من جانبه غرد حساب الناشط العراقي (ادم) عدة تغريدات جاء في احداها قوله:

يجب على رئيس الوزراء اختيار كابينة نظيفة تعمل على النهوض بواقع العراق من جديد

#الكابينة_النظيفة

وشارك حساب الناشط العراقي (نصر الكربلائي العصائبي) الذي دوَّن عبارة (‏لن نركع الا لله) في ملفه الشخصي، شارك العصائبي بتغريدة اخرى قال فيها:

#الكابينة_النظيفة البلد يحتاج إلى وزراء خارج المحسوبية وان يكون ذا مهنية عالية وامانة

لنعبر بالبلد إلى بر الأمان وتحقيق حكومة خدمات تلبي احتياجات المواطن العراقي

كما شارك حساب الناشطة العراقية (فيحاء) في وسم #الكابينة النظيفة، بتغريدة أطرت فيها على رئيس وزراء العراق المكلف محمد شياع السوداني قالت فيها:

مرشح كفوء ونزيه بالاضافة الى كونه عراقي اصيل لا يمتلك اي جنسية اخرى ولا يمتلك اي ملف فساد #الكابينة_النظيفة

شارك حساب الناشط العراقي (ابو مزيعل) الذي كتب في بروقايله الشخصي عبارة ("عراقي"مختوم ختم ومثلث وفسفورة وطابع ابو الدينار)، شارك ابو مزيعل بتغريدة جاء فيها:

السوداني اذا عنده الشجاعه الكافيه كون من اكو حزب يريد يفرض عليه وزير يطلع بالاعلام يگول ياشعب ترى الحزب الفلاني هيچي يريد مني والعباس ابو فاضل الا يطلع بيهم گول ويشكل حكومه براسها ستين حظ بس كون يشيل كلمة "البعض" من يريد يسولف عن المبتزين #الكابينة_النظيفة

يتبع..