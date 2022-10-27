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هل يجب عليك وضع واق من الشمس أثناء العمل من المنزل؟

هل يجب عليك وضع واق من الشمس أثناء العمل من المنزل؟
الخميس ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٢ بتوقيت غرينتش

يتوقع الكثيرون انه ليس هناك حاجة لاستخدام كريم واق من الشمس اثناء العمل من المنزل وهذا في الواقع فخ يسهل الوقوع فيه.

العالم - منوعات

وقالت اليزابيث مولانز طبيبة امراض جلدية لـ فوكس نيوز يجب عليك ارتداء عامل الحماية من الشمس في داخل البیت او مکتب العمل اذا كنت جالسا بالقرب من النوافذ او امام شاشة الكمبيوتر لانك تعرض نفسك لضوء يحتمل ان يضر بالجلد.

واضافت مولانز: من السهل ان نصدق انه بمجرد ان نكون في الداخل فاننا محميون من اشعة الشمس. لا يتم انشاء كل الزجاج بالتساوي. من المهم تطبيق ( اس بی اف ثلاثین) يوميا او اعلى لان الاشعة فوق البنفسجية الضارة يمكن ان تخترق النوافذ.

واضافت: لا تجلس امام النافذة طوال اليوم دون واق من الشمس. واذا كنت تريد ذلك على الاقل ضع كريما واقيا من الشمس واعد وضعه كما لو كنت في الخارج والا فابتعد عن النافذة قليلا.

وتابعت مولانز ان طبيبي الجلد كليهما اتفقا على انه لا يجب ابدا تخطي واقي الشمس اثناء التعرض لاشعة الشمس حتى لو كنت ترتدي قناعا لان العديد من المناطق تظل معرضة.

وقالت: اذا كنت قلقا بشان استخدام واق من الشمس ثقيلا على الوجه فحاول استخدام مرطب خفيف مع حمض الهيالورونيك قبل استخدام القناع لحماية حاجز الجلد واتبعه باستخدام واق من الشمس بعامل حماية من الشمس 30 او اعلى قبل التوجه للخارج.

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