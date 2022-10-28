"راحة الجسم تبدأ من القدمين".. كيف تختار حذاءك؟

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ربما لا يفكر معظمنا كثيراً في النتوءات العظمية، فقاعات القدمين أو أصابع القدم المطرقية عند رؤية حذاء أنيق وعصري في المحل وشرائه، لكن الأطباء يؤكدون على اختيار الحذاء المناسب لصحة القدمين، لأنه يمكن أن يكون له أيضًا آثار سلبية على الركبتين والوركين والظهر.

وفق الأطباء المختصين في طب العظام، فإن اختيار الأحذية المناسبة ليس بالأمر المعقد. إذ يكفي الإنتباه إلى بعض الخصائص الهامة التي يجب أن يتوفر عليها الحذاء من أجل حماية وتقوية صحة القدمين: وجود مساحة واسعة لأصابع القدم، كما يجب أن يتوفر الحذاء على دعامة جيدة للقدم وكذا للجوانب، بحيث لا يمكن أن يلتف الحذاء أو ينزلق بسهولة.

فيما تحظى أحذية "البوت" الشتوية الأنيقة بشعبية كبيرة، خاصة في فصلي الخريف والشتاء. لكن ينصح الأطباء بمراعاة بعض الجوانب عند اختيار الأحذية. لأن الأحذية غير الملائمة لا تؤثر على صحة القدمين فقط، ولكن على صحة الجسم كله.

لذا يحذر الاطباء من الإستهانة بالجانب الصحي عند شراء أحذية غير مريحة،كما ينصح باستخدام نعل داخلي طبي للحصول على المزيد من الراحة عند ارتداء الحذاء. النعال الداخلية الطبية مفيدة أيضاً للأشخاص الذين يعانون من اعتلال الأعصاب السكري، وهو تلف قد يصيب أيضاً أعصاب القدمين.

كما أكد الأطباء على أهمية اختيار أحذية مصنوعة من مواد عالية الجودة، لأن الخامات السيئة تمنع القدمين من التنفس بشكل صحيح، مما قد يؤدي إلى تعرق القدمين، مما يؤدي غلى تكتثر البكتيريا. وأشار الأطباء إلى إن الأحذية المصنوعة من مواد غير مسامية (مثل أحذية المطر) يجب أن تكون مرنة ولا تضغط بشدة على الكاحلين وأصابع وكعب القدم.

كيف تختار الحذاء المناسب لقدمك بخطوات علمية وبسيطة

لا عجب في أن الأقدام بحاجة لاهتمام خاص، فهي التي تحمل الإنسان طوال الحياة وتسهل عليه الكثير من الأمور. وتبدأ أولى خطوات العناية بالقدمين، باختيار الحذاء المناسب لاسيما وأن اختيار الحذاء الخاطئ يمكن أن يتسبب في إلحاق العديد من الأضرار بالقدمين على المدى الطويل. وينصح خبراء المعهد الألماني المتخصص في الأحذية (دي.إس.آي) بمراعاة بعض الأمور عند شراء الحذاء وهي:

اختيار الكعب: الأقدام معدة طبيعيا للتأقلم مع اختلاف طبيعة الأراضي المستوية أو الجبلية، ولهذا ينصح الخبراء بعدم الاعتماد على نوعية واحدة لكعب الحذاء، بل يجب التنويع المستمر بين الأحذية الأرضية والأحذية ذات الارتفاع المتوسط لأن هذا بمثابة التدريب للقدمين. أما الكعب العالي للنساء فيجب أن يكون ارتدائه استثنائيا وليس بشكل مستمر.

موعد شراء الحذاء: يتغير حجم القدمين بمعدلات تختلف من شخص لآخر خلال اليوم. فأحيانا يشتري الشخص حذاءً في المساء- بعد يوم مرهق من المشي- ويبدو مناسبا للغاية في مقاسه، لكنه يلاحظ في اليوم التالي أن الحذاء صار واسعا. ويبدو هذا التغيير واضحا في الأحذية الجلدية التي تنكمش في فترات البرد، لذا إذا أردت شراء الحذاء المناسب للعمل فعليك التوجه إلى محلات بيع الأحذية في الصباح. أما بالنسبة للأحذية المناسبة للسهرات فيفضل أن تشتريها في المساء.

استراحة للحذاء: تتميز الأحذية الجلدية بالأناقة لكنها في الوقت نفسه تخزن الرطوبة لذا ينصح بعدم ارتداء الحذاء الجلدي بشكل يومي ومنحه "راحة" لمدة 24 ساعة بعد ارتدائه ليوم كامل حتى يتخلص من الرطوبة المخزنة.

حذاء إضافي: من المفضل ارتداء الأحذية المفتوحة لاسيما مع تعرق القدمين، لكن هذه مسألة ليست عملية على الإطلاق خاصة في فصل الشتاء وهنا ينصح الخبراء بتغيير الحذاء في منتصف النهار. أما بالنسبة لأحذية المطر والأحذية ذات الرقبة فيمكن ارتدائها طوال اليوم شريطة تغيير الجوارب.

مساج القدمين: تحتاج الأقدام للهواء النقي لذا ينصح الخبراء باستغلال أي فترة لا يضطر فيها الإنسان لارتداء الحذاء علاوة على عمل بعض التمارين التي تساعد في تنشيط عضلات القدمين.