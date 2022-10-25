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توافد المتظاهرين إلى ساحة التحرير ببغداد في ذكرى احتجاجات تشرين + فيديو

الثلاثاء ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١١:٠٨ بتوقيت غرينتش

توافد العشرات من المتظاهرين العراقيين إلى ساحة التحرير في العاصمة بغداد بذكرى اندلاع احتجاجات تشرين.

العالم - العراق

هذا وكانت قوى تشرين والاحزاب الناشئة القريبة منها، قد أعلنت عزمها الخروج بتظاهرات اليوم الثلاثاء (25 تشرين الاول 2022)، في الذكرى الثالثة للاحتجاجات الشعبية المطالبة بتغيير العملية السياسية في البلاد.

ومن المنتظر ان تشهد ساحات التحرير في بغداد والحبوبي في الناصرية والبحرية في البصرة، وغيرها، اليوم الثلاثاء احتجاجات شعبية بهذه المناسبة.

يشار الى ان الاحتجاجات التشرينية الشعبية انطلقت في تشرين الأول سنة 2019، في بغداد وبقية محافظات وسط وجنوب العراق، احتجاجاً على تردّي الأوضاع الاقتصادية للبلد، وانتشار الفساد المالي الإداري والبطالة.

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توافد المتظاهرين إلى ساحة التحرير ببغداد في ذكرى احتجاجات تشرين + فيديو

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