قائد امني: استشهاد احد منتسبي حرس الحدود الايراني غربي البلاد

العالم- ايران

واوضح العقيد "محمد عارف سبهري" في تصريح اليوم الثلاثاء، ان جندي الواجب "السيد مرتضى حسيني" ارتقى شهيدا خلال مواجهات مسلحة حدثت، عند منتصف ليل امس في منفذ "بانه" الحدودي (بمحافظة كردستان)، مع عناصر مسلحة مجهولة حاولت التسلل الى داخل الاراضي الايرانية.

واكد "العقيد سبهري"، على ان القوات الباسلة لحرس الحدود، تمكنت من التصدي باقتدار لهؤلاء المعتدين ومنعهم من تدنيس اراضي الجمهورية الاسلامية المقدسة؛ وقد ارغموا على الفرار عند مواجهة قوة النار المتفوقة للقوات الايرانية.

ولفت هذا القائد الامني، ان احد منتسبي قوات حرس الحدود الايراني السيد مرتضى حسيني، تعرض الى اصابات بليغة خلال تصديه بشجاعة للعناصر المسلحة، نقل على اثرها الى المستشفى حيث ارتقى شهيدا على خلفية هذه الجراحات.

وتقدم قائد حرس الحدود في محافظة كردستان، بالعزاء الى اسرة الشهيد حسيني؛ قائلا : ان قواتنا الباسلة ستدافع بحزم وشجاعة عن ثغور البلاد ومبادئ الثورة الاسلامية، وستواصل المضي على درب هذا الشهيد وسائر شهداء الوطن الابرار.