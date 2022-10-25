إحتجاز قيادي بحركة 'المسار الثوري البديل' الفلسطينية في هولندا

العالم - فلسطين

وأفادت حركة "المسار الفلسطيني الثوري البديل" أن الشرطة العسكرية في مطار أمستردام تحتجز منذ صباح أمس الاثنين الكاتب بركات وكيتس.

وحسب الحركة، جرى إبلاغهما بصدور قرار يحظر دخولهما إلى منطقة الشينغين بطلبٍ من الحكومة الألمانية.

وتدور التحقيقات مع بركات وكيتس حول حركة المسار الفلسطيني الثوري البديل التي تنظّم سلسلة واسعة من الفعاليات في الشّتات ضمن أسبوع مسيرات العودة والتحرير.

وأبلغت الشرطة العسكرية بركات أن قرار إبعاده من ألمانيا في العام ٢٠١٩ بات يسري على كل دول الشينغين، أي دول الاتحاد الأوروبي.

واعتبرت مصادر موثوقة في حركة المسار الفلسطيني الثوري البديل، ما جرى استهدافاً لمسيرات العودة والتحرير ومحاولة عبثية لمنع الشتات الفلسطيني من استعادة دوره الطبيعي في النضال.

وأكدت الحركة ضرورة وحدة كل قوى شعبنا في الوطن والشّتات من أجل مواجهة هذه التحديات التي يقف خلفها الكيان الصهيوني وحلفائه.