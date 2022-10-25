السوداني ورئيس فريق التحقيق بجرائم 'داعش' يؤكدان على التعاون في مجالين

العالم - العراق

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء المكلف، إن "رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، استقبل المستشار الخاص للامين العام للامم المتحدة، رئيس الفريق الدولي للتحقيق في جرائم داعش المرتكبة في العراق كريستيان ريتشر"، لافتا الى أن "ريتشر قدم إيجازاً عن المهام التي يقوم بها فريقه في تعزيز المساءلة والتحقيق بالجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش داخل العراق والتعريف بها وتوثيقها".

وأضاف، أنه "وجرى خلال اللقاء التأكيد على التعاون في مجال ملاحقة مرتكبي الجرائم والفظائع التي نفذها داعش الارهابي بحق المدنيين العراقيين وضمان عدم الإفلات من العدالة، وبالطريقة التي تدعم جهود العراق في هذا الجانب، وتحقيق العدالة للضحايا وللناجين من تلك الجرائم".