العدو الصهيوني يمنح لــشركة 'إنرجين' بدء الإنتاج في حقل 'كاريش'

العالم - الإحتلال

وأعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية، في بيان، أنها منحت الشركة اليوم الإذن لبدء الإنتاج من حقل "كاريش" البحري للغاز.



وفيما لم تعلن الشركة حتى الآن موعد بدء الإنتاج، يستعد لبنان والإحتلال لتوقيع الاتفاق حول الحدود البحرية بينهما، بعد غد الخميس، في الناقورة.

ويصل إلى بيروت لهذه الغاية خلال الساعات المقبلة الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين.

وكان رئيس وزراء العدو يائير لابيد قد أعلن الموافقة على الاتفاق، بعدما رد القضاء الإسرائيلي طعون المعارضة التي كانت تطالب بإلزام الحكومة بالحصول على موافقة البرلمان على الاتفاق.