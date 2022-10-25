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على الحدود الفلسطينية..

العدو الصهيوني يمنح لــشركة 'إنرجين' بدء الإنتاج في حقل 'كاريش'

العدو الصهيوني يمنح لــشركة 'إنرجين' بدء الإنتاج في حقل 'كاريش'
الثلاثاء ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:١٩ بتوقيت غرينتش

سمح العدو الإسرائيلي لشركة "إنرجين"، اليوم، بالبدء بعملية الاستخراج من حقل "كاريش" الغازي، في المنطقة الشمالية الحدودية من المياه الفلسطينية المحتلة.

العالم - الإحتلال

وأعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية، في بيان، أنها منحت الشركة اليوم الإذن لبدء الإنتاج من حقل "كاريش" البحري للغاز.

وفيما لم تعلن الشركة حتى الآن موعد بدء الإنتاج، يستعد لبنان والإحتلال لتوقيع الاتفاق حول الحدود البحرية بينهما، بعد غد الخميس، في الناقورة.

ويصل إلى بيروت لهذه الغاية خلال الساعات المقبلة الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين.

وكان رئيس وزراء العدو يائير لابيد قد أعلن الموافقة على الاتفاق، بعدما رد القضاء الإسرائيلي طعون المعارضة التي كانت تطالب بإلزام الحكومة بالحصول على موافقة البرلمان على الاتفاق.

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على الحدود الفلسطينية.. العدو الصهيوني يمنح لــشركة 'إنرجين' بدء الإنتاج في حقل 'كاريش'

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