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طاجيكستان تتطلع إلى زيادة التعاون الطبي مع إيران

طاجيكستان تتطلع إلى زيادة التعاون الطبي مع إيران
الأربعاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٢١ بتوقيت غرينتش

قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية في جمهورية طاجيكستان "جمال‌ الدين عبدالله زادة"، إن طاجيكستان تتطلع إلى زيادة التعاون مع إيران في مجال العقاقير الطبية والصناعات الدوائية، معتبرا ذلك مهمًا جدًا لعلاج المرضى.

العالم - ايران

​وقال عبدالله زادة خلال لقائه محافظ مدينة شيراز مركز محافظة فارس جنوب البلاد "محمد هادي إيمانية"، إن إيران معروفة في العالم في مختلف المجالات وخاصة الطب، وتسعى طاجيكستان إلى تبادل الخبرات مع إيران في مجال العقاقير والعلوم الطبية، لافتا إلى أن الهدف من هذه الزيارة هو تنمية التعاون الثنائي لتحسين صحة المواطنين.

وأشار عبدالله زادة إلى شيراز باعتبارها إحدى أهم المراكز الطبية في إيران والمنطقة، مضيفا: درس العديد من أطباء طاجيكستان في مدينة شيراز لتطوير الطب في مجال زراعة الأعضاء، وهم يخدمون حاليًا في وطنهم ونحن نحاول استغلال هذه الفرصة لزيادة التعاون.

من جانبه أعلن محافظ شيراز "محمد هادي إيمانية" خلال اللقاء استعداد المراكز الصحية في المحافظة لتقديم خدمات طبية للمتقدمين الطاجيك، قائلا: هناك طاقات كبيرة للسياحة الطبية في المحافظة.

وأكد أن الحكومة الإيرانية تنتهج سياسة حسن الجوار وإقامة علاقات وثيقة ومستمرة مع الدول الصديقة والمجاورة.

وأكد إيمانية على ضرورة تطوير العلاقات الطبية بين البلدين وتقديم خدمات التعليم الطبي وطب الأسنان والصيدلة، مرحبا بشعب طاجيكستان في هذا المجال.

وأعلن إيمانية عن استعداد المحافظة لتوفير البنية التحتية ومشاركة المستثمرين وحكومة طاجيكستان في مجال المعدات الطبية وإجراء مشاريع بحثية مشتركة، خاصة في مجال زراعة الأعضاء.

وطالب إيمانية بزيادة الرحلات المباشرة من طاجيكستان إلى شيراز تماشيا مع تطور السياحة العلاجية وصناعة السياحة قائلا: بالنظر إلى تاريخ التفاعلات بين الشعبين والمصالح المشتركة، فإننا مهتمون بتعزيز العلاقات الثنائية.

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