الاقتصاد الإيراني حقق نموا بنسبة 5.1٪

العالم - إيران

وقال برادران، في تصريح له الثلاثاء خلال حفل تكريم النموذجيين في صناعة التعدين بمحافظة يزد (وسط): شهد النمو الاقتصادي للبلاد هذا العام 5.1 بالمائة ونأمل أن نشهد تحسنًا في هذا النمو وتحقيق التوازن في حجم الصادرات والواردات من خلال الاستفادة من الاقتصاد النفطي.

وثمن جهود جميع النشطاء الصناعيين والإنتاجيين في البلاد وتابع: في العام الماضي وبجهود المسؤولين في الحكومة، تم إحياء ألفي وحدة صناعية راكدة في البلاد وعادت إلى دورة الإنتاج وهذا العمل المهم مستمر في مناطق مختلفة.

وقال: إن إحياء الوحدات الصناعية والمناجم في البلاد تحقق في ظل بلورة التعاون الجاد لأصحاب ونشطاء هذا القطاع وعمل الوزارة وهو أمر مازال مستمرا بقوة، ويجب متابعة هذه العملية المهمة بقوة وتدبير أكثر مما كانت عليه في الماضي.