بن حبتور: العملية التحذيرية باتجاه ميناء الضبة هي تأكيد بأننا لا نمزح في حقوق مواطنينا

العالم - اليمن

وأكد عبد العزيز بن حبتور أن موقفنا ثابت في أن تذهب عائدات النفط إلى حساب خاص يصرف لصالح رواتب الموظفين في المناطق الحرة والمحتلة وفقا لكشوفات 2014م.. موضحا أن دول العدوان إذا فهمت الرسالة للعملية التحذيرية بشكل صحيح فسنصل إلى نقطة السلام، وإن تعنتوا فالقرار يبقى بأيدينا حسب قناة المسيرة.

وكشف رئيس حكومة الانقاذ أن الحوار والتواصل لم ينقطع بين رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط وعدد من الجهات الدولية.. مضيفا” منذ انتهاء الهدنة التقينا المبعوث الأممي مرتين ولم نقطع الأمل حتى اللحظة بالسلام”.

وكانت القوات المسلحة اليمينة قد نفذت يوم الجمعة الماضية ضربة تحذيرية بسيطة، وذلك لمنعِ سفينة نفطية كانت تحاول نهبَ النفط الخام عبر ميناء الضبّة بمحافظة ضرموت بعد مخالفتها للقرار الصادر عن الجهات المختصة بحظر نقل وتصدير المشتقات النفطية السيادية اليمنية.