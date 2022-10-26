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السيد عمار الحكيم يدين هجوم شيراز الإرهابي

السيد عمار الحكيم يدين هجوم شيراز الإرهابي
الأربعاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٥ بتوقيت غرينتش

عزى رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية العراقية، السيد عمار الحكيم، الجمهورية الاسلامية الايرانية بشهداء وجرحى الهجوم الارهابية على مرقد "أحمد بن الإمام موسى بن جعفر السيد شاهجراغ (ع)" في مدينة شيراز جنوبي ايران.

العالم - العراق

وقال السيد الحكيم في بيان له :"نستنكر وندين الفعل الإجرامي الذي نفذته مجموعة إرهابية استهدفت مرقد الإمام أحمد بن موسى بن جعفر (عليهما السلام) في مدينة شيراز الإيرانية، مما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الزوار بينهم نساء وأطفال. وإذ نتقدم بخالص العزاء والمواساة لقائد الثورة الإسلامية والشعب الإيراني المسلم ونبتهل إلى العلي القدير أن يتغمد الشهداء برحمته الواسعة ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويلبس المصابين رداء الشفاء".

وأضاف "إننا نجدد دعوتنا للمجتمع الدولي سيما الدول المتضررة من آفة الإرهاب على التآزر والتكاتف لتجفيف منابع تمويل الإرهاب والحد من آثاره التدميرية على أمن واستقرار الشعوب".

وكان ارهابي مسلح، فتح مساء اليوم الأربعاء ، النار على زوار المرقد الطاهر لشاهجراغ (شقيق الامام الرضا عليه السلام) أثناء اداء صلاة المغرب في الضريح المقدس ما اسفر عن سقوط 13 شهيدا وما لا يقل عن 40 جريحا.

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