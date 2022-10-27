جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

العالم- فلسطين
وذكر "نادي الاسير الفلسطيني" ومصادر محلية انه تم اعتقال كل من:
١. أحمد علان- بيتونيا غرب رام الله
٢. أحمد فارس أبو زايد- عابود غرب رام الله
٣. علي الدين البرغوثي- عابود
٤. علاء الدين البرغوثي- عابود
٥. شادي الغليظ- مخيم الجلزون شمال رام الله
٦. محمد الغليظ- مخيم الجلزون
٧. براء عبد شلطف- عراق التايه قرب نابلس
٨. سلطان اللوز- نابلس
٩. أحمد عوني أبو الهيجا- اليامون غرب جنين
١٠. محمد فهمي بدوان- بدو شمال غرب القدس
١١. الفتى قاسم العلامي- بيت أمر شمال الخليل
١٢. نضال نصري- مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم
١٣. أدهم جمال فراج- مخيم الدهيشة
١٤. أحمد الحداد- عناتا شرق القدس
١٦. الفتى محمود ماهر تركمان شقيق الشهيـ.د الأسيـ.ر محمد تركمان- الجفتلك شمال أريحا
١٧. مرشد محمد عوض- بيت أمر
١٨. أشرف علي صبارنة- بيت أمر
١٩. قاسم خالد العلامي- بيت أمر
٢٠. شريف زهدي عوض- بيت أمر
٢١. محمد زهدي عوض- بيت أمر
٢٢. محمد رفعت الصليبي- بيت أمر
٢٣. قيس محمد أبو ماريا- بيت أمر
٢٤. أبي يوسف أبو ماريا- بيت أمر
٢٥. مجد زهير مقبل- بيت أمر
٢٦. ثائر رجب البرغوثي- عابود