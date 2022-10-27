"أستراليا" تطلق حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

العالم- أوروبا

وقال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز لقناة "إيه.بي.سي": "نتوقع الآن أن يكون هذا صراعاً طويل الأمد".

وأضاف: "ندرك أنّ أوكرانيا بحاجة الآن إلى الدعم على المدى الطويل، إذا كنا سنضع أوكرانيا في موضع يمكنها من خلاله حلّ هذا الصراع بطريقتها الخاصة".

وأشار إلى أنّ "القوات الأسترالية، التي ستصل إلى بريطانيا في كانون الثاني/يناير، ستنضم إلى تدريب دولي بقيادة المملكة المتحدة، لكنها لن تدخل منطقة الحرب في أوكرانيا".

وأستراليا، هي من أكبر المساهمين في الدعم الغربي لأوكرانيا من خارج حلف شمال الأطلسي، وتقدم مساعدات ومعدات عسكرية لكييف.

وحظرت أستراليا تصدير خامات الألومينا والألمنيوم، بما في ذلك البوكسيت، إلى روسيا، كذلك، فرضت عقوبات على مئات الأفراد والكيانات الروسية.