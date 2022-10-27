الخميس ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٩:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

"أستراليا" تطلق حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

الخميس ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت أستراليا، اليوم الخميس، أنّها "سترسل 70 جندياً إلى بريطانيا للمساعدة في تدريب القوات الأوكرانية هناك، وستشحن 30 عربة مدرعة أخرى لدعم كييف ضد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا"على حد قولها.

العالم- أوروبا

وقال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز لقناة "إيه.بي.سي": "نتوقع الآن أن يكون هذا صراعاً طويل الأمد".

وأضاف: "ندرك أنّ أوكرانيا بحاجة الآن إلى الدعم على المدى الطويل، إذا كنا سنضع أوكرانيا في موضع يمكنها من خلاله حلّ هذا الصراع بطريقتها الخاصة".

وأشار إلى أنّ "القوات الأسترالية، التي ستصل إلى بريطانيا في كانون الثاني/يناير، ستنضم إلى تدريب دولي بقيادة المملكة المتحدة، لكنها لن تدخل منطقة الحرب في أوكرانيا".

وأستراليا، هي من أكبر المساهمين في الدعم الغربي لأوكرانيا من خارج حلف شمال الأطلسي، وتقدم مساعدات ومعدات عسكرية لكييف.

وحظرت أستراليا تصدير خامات الألومينا والألمنيوم، بما في ذلك البوكسيت، إلى روسيا، كذلك، فرضت عقوبات على مئات الأفراد والكيانات الروسية.

روابط ذات صلة

ميلوني: لا سلام باستسلام أوكرانيا

الدوما الروسی: أوكرانيا لم تعد دولة بل مستعمرة أميركية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

في بيان بمناسبة جرمة "شاهجراغ" الارهابية ؛ قائد الثورة : لا شك في معاقبة مرتكب او مرتكبي هذه الجريمة النكراء 

مجلس النواب العراقي يحدد الساعة السادسة مساءً موعداً للتصويت على الكابينة الوزارية

الكشف عن مخطط ارهابي لتنفيذ استفزازات باستخدام مواد سامة في إدلب

"أستراليا" تطلق حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

الجيش السوري ينفذ مشروع تكتيكي عملياتي بالذخيرة الحية

سورية تدين بشدة الهجوم الارهابي الجبان في مدينة شيراز