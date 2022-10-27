عبداللهيان: لن نسمح بأن تكون مصالح وأمن ايران العوبة بأيدي الإرهابيين

العالم - ايران

وتعليقا على العمل الارهابي الذي استهدف مساء امس الاربعاء مرقد السيد احمد بن الامام الكاظم (شاهجراغ) عليه السلام في شيراز، كتب وزير الخارجية على صفحته في موقع اينستغرام، "كشفت هذه الجريمة بكل وضوح عن النوايا القبيحة لداعمي الاغتيالات والعنف في ايران ".

وأضاف، "نتقدم بالتعازي انا وجميع زملائي في وزارة الخارجية باستشهاد ثلة من الزوار المظلومين في هذه الجريمة الارهابية عند الضريح الطاهر للسيد شاهجراغ في شيراز ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين ".

وتابع وزير الخارجية الايراني، "لدينا معلومات موثقة تتحدث بأن الأعداء يديرون مخططا بعدة مراحل لزعزعة الامن في ايران. وبالتأكيد سوف لن نسمح بأن تكون مصالح وأمن ايران الوطني ألعوبة بأيدي الارهابيين والاجانب الذين يتدخلون في شؤون البلاد بذريعة حقوق الانسان".

يذكر ان ارهابي مسلح قام مساء أمس الاربعاء باطلاق النار على زوار ضريح السيد احمد بن موسى الكاظم (شاهجراغ) عليه السلام في مدينة شيراز ما ادى الى استشهاد 15 شخصا بينهم نساء واطفال واصابة 21 اخرين.