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برلمانية تونسية سابقة تدين هجوم "شيراز" الارهابي

برلمانية تونسية سابقة تدين هجوم
الخميس ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٤ بتوقيت غرينتش

أدانت البرلمانية التونسية السابقة "مباركة البراهمي" العملية الارهابية التي استهدفت زوار المرقد الطاهر للسيد "شاهجراغ" في مدينة شيراز جنوبي ايران.

العالم - تونس

وأعربت البرلمانية التونسية السابقة "مباركة البراهمي" في برقية لها عن تعازيها لسقوط شهداء وجرحى اثر الهجوم الارهابي على مرقدمرقد السيد احمد بن موسى عليه السلام في مدينة شيراز .

وجاء في هذه البرقية:


على إثر الهجوم الارهابي الذي جدّ اليوم 26 اكتوبر 2022 و الذي استهدف مرقد السيد شاهجراغ ابن الامام موسى ابن جعفر عليه السلام بمدينة شيراز والذي أسفر عن استشهاد وإصابة العديد من الأبرياء من بينهم أطفال ونساء ، فإننا في مركز الشهيد محمد براهمي للسلم والتضامن بتونس نترحم على أرواح الشهداء البررة ونتضامن تضامنا مطلقا مع الجمهورية الإسلامية التي لا تتوقف الامبريالية الأمريكية والصهيونية العالمية عن استهدافها تارة بالمعارك الناعمة الملوّنة وطوْرًا بالتفجيرات والعمليات الإرهابية .
إننا وإذ نتمنى للشعب الإيراني الشقيق مزيدا من التقدم والرّقيّ والأمان ، فإننا نساند كل الإجراءات التي تتخذها قيادة الدولة لحماية أمنها واستقرارها والتفرّغ لقيادة حلف المقاومة ضد الكيان الصهيوني الغاصب وأدواته الوظيفية : أنظمةً عميلةً وتنظيمات وهابية تكفيرية .
* رحم الله شهداء العمليات الإرهابية الجبانة.
* رحم الله شهداء المقاومة على درب تحرير فلسطين .
النصر للمقاومة والخزي للخونة والمتآمرين .


مركز الشهيد محمد براهمي للسلم والتضامن

مباركة البراهمي

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