الاحتلال الامريكي يستخدم معبر المحمودية للتخفيف من الضغط الحاصل على معبر الوليد

العالم-سوريا

وأضافت المصادر، ان القوات الامركيية " بدأت باستخدم معبر المحمودية للتخفيف من الضغط الحاصل على معبر الوليد غير الشرعي مع العراق الذي يقع على مسافة 7 كم من معبر المحمودية جنوباً في ريف الحكسة، إذ خصص معبر الوليد البري في بداية إحداثه أي منذ 5 سنوات لنقل التعزيزات العسكرية والعتاد والأسلحة وكل ما يتعلق بالدعم اللوجستي لتحصين القواعد وتجهيزها ضمن الأراضي السورية وإيصال الأسلحة إلى مسلحي قسد" .

وتابع المصدر ذاته: “إن المعابر حالياً لا تخلو من الصهاريج المخصصة لنقل النفط وغالبيته تحمل لوحات نقل عراقية وتحديداً من إقليم شمالي العراقي، ولا يقتصر تهريب النفط بالصهاريج إنّما تقوم القوات الأمريكية بواسطة مجموعات قسد بنقل الفيول عبر أنابيب تم تمديدها في نهر الدجلة لتربط بين سيمالكا السورية وفيش خابور بإقليم شمال العراق، إذ تقوم الصهاريج بإفراغ حمولتها من النفط الخام بنقطة تجميع وضخها عبر الأنابيب إلى الجانب الآخر”.

والجدير ذكره ان القوات الامريكية أخرجت \ في الشهر الجاري 7 أرتال من الآليات التابعة للقوات الأمريكية عبر معبري المحمودية والوليد غير الشرعيين بريف اليعربية، وضمت الأرتال نحو 363 آليةً غالبيتها صهاريج مخصصة لنقل “النفط الخام” من حقول رميلان والجبسة بأرياف الحسكة، إضافة إلى ما يتم نهبه من حقول ريف دير الزور الشرقي وتحديداً من حقل العمر النفطي.