الخميس ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢
١١:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

عصيان طبي شامل في الضفة الغربية رفضاً لمرسوم رئيس السلطة

عصيان طبي شامل في الضفة الغربية رفضاً لمرسوم رئيس السلطة
الخميس ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٠:٢٣ بتوقيت غرينتش

شرعت نقابة الأطباء في الضفة الغربية، اليوم الخميس، بالعصيان الطبي الشامل وإيقاف الخدمة الطبية في كافة المؤسسات والمرافق الصحية، احتجاجاً على مرسوم صادر عن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يقضي بحل النقابة وإنشاء نقابة بديلة.

العالم- فلسطين

وقررت النقابة "شطب وسحب مزاولة المهنة من الأطباء الذين وردت أسماؤهم في المرسوم الرئاسي، وفي مقدمتهم رئيس النقابة السابق نظام نجيب".

واعتبرت أن" قرار رئيس السلطة، اغتيال للنقابة وسحق للحريات ودفن لخيار الأطباء بانتخاب ممثليهم، وسحب الشرعية من المجلس المنتخب، وترسيخ سياسة التعيين بدل الانتخاب الديمقراطي."

ودعت "جميع الأطباء إلى عدم التعاطي مع مشروع القرار، مؤكدة أنها ستخاطب المؤسسات والفصائل وتضعها أمام مسؤولية فقدان مقر النقابة التاريخي في القدس، واستيلاء الاحتلال عليه كما حدث مع مؤسسات ومقرات أخرى".

ولفتت النقابة إلى أنها" بصدد تنظيم اعتصامات مفتوحة في جميع المدن ومخاطبة الجهات الدولية الطبية والحقوقية وسفراء الدول وممثلي الصليب الأحمر والاتحاد الأوروبي، ووضعهم بصورة الوضع الحرج، وما يترتب عليه من خطر حقيقي بانهيار المنظومة الصحية، وما قد يمس جموع الأطباء وعائلاتهم."

ووجهت "التحية لكل النقابات والجمعيات والهيئات المستقلة، التي استنكرت ورفضت القرار وطالبت بسحبه بشكل فوري".

وعبّرت عن "امتنانها من موقف نقابة الأطباء الأردنيين برفض هذا القانون وتمسكها بخيار الأطباء الديمقراطي، ودعم ممثلها المنتخب شوقي صبحة وزملائه في النقابة وحذرت من المساس بحقوق الأطباء وجميع الممتلكات والمقرات التابعة لها".

روابط ذات صلة

شاهد.. عصيان مدني يعم مخيم شعفاط وباقي البلدات في القدس المحتلة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الاحتلال الامريكي يستخدم معبر المحمودية للتخفيف من الضغط الحاصل على معبر الوليد

دعوات للحشد والرباط في الأقصى ضمن حملة الفجر العظيم غداً الجمعة

مؤتمر صحفي غير مسبوق لمدير عام المخابرات الباكستانية

شاهد..الرئيس السوري يزور معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى

الجنيه المصري يهوي إلى أدنى مستوياته بعد رفع أسعار الفائدة 2%

استشهاد 29 طفلاً فلسطينيا برصاص الاحتلال منذ بداية العام