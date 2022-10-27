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بوتين يعرب عن تعازيه لنظيره الإيراني بعد الهجوم الإرهابي في شيراز

بوتين يعرب عن تعازيه لنظيره الإيراني بعد الهجوم الإرهابي في شيراز
الخميس ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٠:٢٢ بتوقيت غرينتش

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن تعازيه للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بعد الهجوم الإرهابي في شيراز، الذي أسفر عن وقوع ضحايا، كما أكد استعداده لزيادة التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.

العالم - ايران

وقال الكرملين اليوم الخميس، إن بوتين أعرب في برقية عن تعازيه لنظيره الإيراني في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مرقدا في مدينة شيراز، كما أكد "استعداد الجانب الروسي لزيادة تعزيز التعاون مع الشركاء الإيرانيين في مجال مكافحة الإرهاب".

وأشار الرئيس الروسي في برقية التعزية أنه من الصعب تخيل جريمة أكثر دناءة من قتل المدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء، داخل جدران مكان مخصص للعبادة.

وأضاف أن الإرهاب لا ينتهك القوانين فحسب، بل ينتهك أيضا قواعد الأخلاق الإنسانية.

وفي السياق ذاته دانت كل من الصين وتركيا وفنزويلا وارمينا واذربيجان وسوريا وباكستان و.. هذه الجريمة الارهابية .

وأسفر هجوم إرهابي نفذه مسلح أمس الأربعاء، في مرقد السيد احمد بن موسى الكاظم عليه السلام بمدينة شيراز عن استشهاد 15 شخصا وإصابة 27 اخرين بجروح.

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