ماذا تضمن المنهاج الوزاري الذي قدمه السوداني للبرلمان العراقي؟ + فيديو

العالم – العراق

وفي اتصال مباشر أشار الزميل نويد بهروز إلى أن جلسة البرلمان العراقي تأجلت حتى الساعة السادسة، وأشار أن من أسباب التأجيل هو إتاحة الفرصة أمام الكتل السياسية لإجراء المزيد من الحوارات للتوصل إلى توافقات حول مرشحهم للحقائب الوزارية.

ولفت إلى أنه وحتى هذه اللحظة لم تحسم قائمة ترشيحات الحقائب الوزارية وهي متغيرة، وأضاف: حتى قد وصلتنا معلومات قبل قليل أنه بالفعل تم تغيير مرشحي 4 وزارات، وعليه فإن هذه القائمة متغيرة وغير ثابتة.

وأوضح أن الكتل السياسية تحاول أن تحسن خياراتها خلال الساعات الأخيرة، كما أشار أنه بعض نواب المحافظات أيضا لم يتمكنوا من الوصول إلى بغداد ولذلك تأجلت الجلسة.

وأشار الزميل نويد بهروز أنه تم تقديم المنهاج الوزاري بالفعل إلى البرلمان العراقي الليلة الماضية من قبل رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، وأوضح أنه قد: تم نشر هذا المنهج الوزاري، الذي يتضمن 23 محورا، يتناول قضايا سياسية وقتصادية وأمنية واجتماعية وثقافية.. كما يتضمن المنهاج ورقة توافق الكتل السياسية رفقها السوداني بمنهاجه الوزاري.

وأشار إلى أنه: ربما النقطة المهمة في المنهاج هو تشريع قانون الانتخابات خلال فترة أقل من ثلاثة أشهر، وأيضا إجراء انتخابات مبكرة خلال فترة عام.

ونوه إلى أن من بين القضايا التي تناولها المنهاج الوزاري القضايا الاقتصادية وموضوع إصلاح الوضع الاقتصادي والكهرباء والماء والصحة، بالإضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وكذلك القضايا الأمنية وملف النازحين والعلاقة بين إقليم كردستان والحكومة المركزية، وموضوع المادة 140.

وخلص إلى القول إن المنهاج: إذاً هو منهاج جامع لكل القضايا التي تهم الشأن العراقي، والتي كانت لربما سبباً لتعطيل الحكومات السابقة.

وقال إن من بين الموضوعات المهمة في هذا المنهاج موضوع مكافحة الفساد وفتح ملفات الفساد، وهو يعد موضوع مهماً، خاصة في الظل الأجواء التي عاشها العراق من ملفات فساد عصفت بالبلاد.

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