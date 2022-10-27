الخميس ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٢:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

"الشيخ صبري"يدعو لتكثيف"التكاتف"في المسجد الأقصى إحباطا لمخططات تهويده

الخميس ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠١:٤٦ بتوقيت غرينتش

دعا خطيب المسجد الأقصى ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى في القدس الشيخ عكرمة صبري ، اليوم الخميس ، إلى مواصلة الرحلة إلى المسجد الأقصى المبارك للدفاع عنه وحمايته من مخططات التهويد.

العالم - فلسطين

وشدد صبري على أهمية الحشد والسند في جميع الأوقات في المسجد الأقصى ، مع انطلاق دعوات جديدة للمشاركة الواسعة غدا الجمعة في حملة الفجر العظيم.

وذكر صبري أن توغلات المستوطنين المتكررة في الأقصى هي استمرار للعدوان المتجدد للاحتلال القديم على المقدسات الإسلامية ، مؤكدًا أن نضالنا وحقنا العقائدي في الأقصى ثابت وصالح حتى يومنا هذا وحتى وقت ساعة.

وتابع خطيب الأقصى: "لن نتنازل عن حقنا المشروع في المسجد الأقصى" ، مشيرا إلى أن كل محاولات الاحتلال لتهويده ستفشل في مواجهة صمود ورباط الفلسطينيين.

انطلقت دعوات فلسطينية وقدسية للتعبئة والتكاتف في المسجد الأقصى المبارك غدا الجمعة 28 تشرين الأول 2022 ضمن حملة الفجر العظيم.

وشددت الدعوات على أهمية مشاركة أهالي القدس والضفة الغربية والداخلية المحتلة في صلاة الفجر والجمعة ، دعما لمسيرة الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، مدينة القدس المحتلة ، التي تتعرض لمخططات تهويد مستمرة من قبل الاحتلال والمستوطنين.

وقالت الدعوات: "يا حماة الأرض والمقدسات ، قوموا لنصرة الأقصى، يا من بذلت أغلى وأغلى لمسيرة نبيك ومدينتك المقدسة. الأقصى ينتظر حشدك ورباطك في ساحاته".

روابط ذات صلة

خطيب مسجد الأقصى:"وعي المقدسيين يفشل مخططات الاحتلال للسيطرة على القدس"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الخارجية الليبية تدين الهجوم الارهابي في شيراز

 المكتب السياسي لأنصار الله اليمنية يدين هجوم شيراز الإجرامي

وزارة الخارجية تستدعي السفير الألماني في طهران

ما وقع الالتفات الشعبي حول المقاومين على العدو الاسرائيلي؟

إسلامي: إيران ستصبح مركزا دوليا للعلوم والتكنولوجيا النووية

المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان يدن الاعتداء الارهابي في شيراز