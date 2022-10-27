بوتين ينتقد الوقاحة الغربية في عملية اغتيال الفريق الشيهد سليماني

العالم - روسيا

ولفت بوتين في الجلسة العامة لمنتدى "فالداي"، إلى أنّه "يبدو أن الأمور تتطور وفق السيناريو السلبي وتتحول إلى أزمة متعددة الأوجه"، مؤكدًا أنّ الغرب "سيضطر للحديث بشأن المستقبل في نهاية المطاف"، موضحًا أنّ "العالم يشهد تآكلا في مبدأ الأمن الجماعي واستبدال ​القانون الدولي​ بقواعد بديلة".

وذكر بوتين أنّ "الغرب يراهن على السيطرة على العالم في لعبته، وهذا أمر خطير ولا يأخذ بالاعتبار مصالح باقي الدول، ويغير قواعد اللعبة دائما بحسب مصالحه".

ورأى أن "الغرب يدعي التحضر لكنه يغير قواعد اللعبة بحسب مصالحه، وقاد انقلابا في أوكرانيا وإغتال قائد ​فيلق القدس​ السابق ​قاسم سليماني​ على أراضي دولة ثالثة".

وشدد على "أننا لا نتدخل في شؤون الدول الغربية"، مشيرا إلى أن "أوروبا تخلت كثيرا عن سيادتها، والغرب يفقد ثقة الآخرين بنظامه".

وأكد بوتين أنّ "النظام الدولي يؤجج الفوضى، ويريد السيطرة على موارد العالم"، مشيرا الى أنّه "يجب التفكير في تغيير هيكل مجلس الأمن الدولي حتى يعكس التنوع في العالم"، معتبرًا أنّ "العالم يدخل عقدا هو الأكثر خطورة منذ الحرب العالمية الثانية".

يتبع..