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باختصار..

جريمة مزار شاه جراغ الارهابية والعقاب الذي ينتظر مرتكبيها

الخميس ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٠ بتوقيت غرينتش

إستشهد 15شخصا وأصيب 40 آخرون وربما بحصيلة غير نهائية عندما ضرب الارهاب مزارا دينيا بشيراز.

العالم - باختصار

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