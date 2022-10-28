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الرئيس الصيني يزور السعودية لحضور 3 قمم

الرئيس الصيني يزور السعودية لحضور 3 قمم
الجمعة ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠١:٣٠ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في اجتماع عبر تقنية الفيديو مع وزير خارجية الصين وانغ يي عن زيارة مرتقبة للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى السعودية، وعقد 3 قمم خلالها.

العالم-السعودية

وقال الأمير فيصل بن فرحان خلال الاجتماع الرابع للجنة الشؤون السياسية والخارجية المنبثقة عن اللجنة الصينية السعودية المشتركة رفيعة المستوى: "اجتماعنا اليوم يأتي في توقيت مهم حيث يسبق الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني إلى المملكة وقبل انعقاد القمة السعودية الصينية، والقمة الخليجية الصينية، والقمة العربية الصينية، والتي تنظر المملكة لها باهتمام كبير وتعمل على إنهاء كافة الترتيبات لها من أجل نجاحها وتحقيق التطلعات المرجوة منها".

وأضاف: "شهدنا في السنوات الأخيرة نتائج التطور الملموس في هذه العلاقة حيث زاد التقارب في وجهات النظر في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، كما أن التجارة المتبادلة بين بلدينا تسير بنسق تصاعدي، حيث احتلت المملكة المركز الأول كوجهة للاستثمارات الصينية الخارجية في النصف الأول من عام 2022، وأصبحت الصين الشريك التجاري الأول للمملكة".

وأكد ابن فرحان أن السعودية "تعطي أولوية للعلاقات الثنائية مع الصين وتسعى دائما لتنسيق المواقف حيال القضايا التي تهم البلدين".

وتابع: "نؤكد على موقفنا الثابت من دعم موقف الصين الواحدة ونرفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتسييس موضوعات حقوق الإنسان".

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الرئيس الصيني يزور السعودية لحضور 3 قمم

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