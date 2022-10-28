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المالكي مهنئا السوداني: نتطلع الى مواصلة العمل مع بقية الشركاء

المالكي مهنئا السوداني: نتطلع الى مواصلة العمل مع بقية الشركاء
الجمعة ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش

هنأ رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الخميس، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني واعضاء كابينته الوزارية.

العالم - العراق

وحسب موقع "السومرية نيوز"، قال المالكي في بيان: "اتقدم لكم بالتهنئة والتبريكات لنيلكم ثقة مجلس النواب اليوم وهو المعبر عن ثقة الشعب العراقي بكم ، متمنيا أن تكون جهودكم منصبة لتحقيق امال الشعب العراقي في مسيرة البناء والاعمار وتوفير الخدمات ومعالجة الفقر وازمة السكن والمياه وتحسين المعيشة الكريمة".

واضاف: "كما نامل منكم وبسرعة تعزيز الامن والاستقرار في عموم بلدنا الحبيب ومواجهة كل خارج على القانون والنظام وحماية امن المواطنين من سطوة الارهاب والعصابات ".

واشار المالكي: "نتطلع الى مواصلة العمل مع بقية الشركاء والقوى الوطنية الذين كانت جهودهم قد اثمرت ولادة حكومتكم الموقرة في استعادة هيبة الدولة التي فقدتها ، وتلبية طموح ابناء الشعب العراقي في اقامة حياة حرّة كريمة".

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