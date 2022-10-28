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الفلبين..مقتل 31 شخصاً إثر عاصفة إستوائية

الفلبين..مقتل 31 شخصاً إثر عاصفة إستوائية
الجمعة ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٣ بتوقيت غرينتش

قضى 31 شخصاً في انزلاقات تربة وفيضانات إثر هطول أمطار غزيرة ترافقت مع عاصفة استوائية ضربت جنوب الفلبين الجمعة، حسبما أكد مسؤول في إدارة الكوارث.

العالم - منوعات

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع المدني في حكومة المنطقة، نجيب سيناريمبو، إن 10 من الضحايا هم من بلدة داتو بلاه سينسوات التي اجتاحتها الفيضانات في جزيرة مينداناو.

وانتشلت فرق الإنقاذ التي استخدمت قوارب مطاطية، جثثاً أخرى في بلدة داتو أودين سينسوات المجاورة أثناء قيامها بعمليات بحث في المناطق المحيطة بمدينة كوتاباتو، وفق سيناريمبو.

وتقوم فرق الإنقاذ، بما يشمل وحدات عسكرية، بتفقد مناطق أخرى بعد الإبلاغ عن فيضانات وانزلاقات تربة فيها.

وقال مكتب الأرصاد الجوية الحكومي في مانيلا إن سبب ذلك يعود جزئياً إلى العاصفة الاستوائية «نالغي»، التي ضربت مناطق بعيدة في الشمال الشرقي.

والعاصفة متجهة إلى شمال الفلبين، حيث أكد مكتب الدفاع المدني إجلاء قرابة 5000 شخص من مناطق معرضة لخطر الفيضانات وانزلاقات التربة، قبل وصولها إلى اليابسة السبت أو الأحد.

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