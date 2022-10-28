الأزمة الأوكرانية؛ سباق مع الزمن لتحقيق انجازات قبل الشتاء

العالم - الأزمة الأوكرانية

سباق مع الزمن تعيشه مختلف أطراف الحرب في أوكرانيا لتحقيق إنجازات على مختلف الصعد قبل حلول فصل الشتاء.

ميدانيا تشتد المعارك بشكل كبير في منطقة باخموت الاستراتيجية في مقاطعة دونيتسك التي أعلنت الانضمام إلى روسيا، فالقوات الأوكرانية لا تتدخر جهداً للدفاع عن المدينة نظراً إلى أنها قد تكون بوابة للقوات الروسية لمهاجمة مناطق جديدة خسرتها خلال الفترة الماضية، أما القوات الروسية فتستميت في محاولة السيطرة عليها لأنها تعتبر أقرب نقاط التماس والمواجهة مع الأوكرانيين.

وفي خيرسون جنوبي البلاد أعلنت السلطات الموالية لموسكو إنهاء عمليات إجلاء المدنيين الأمر الذي سيزيد من قدرة القوات الروسية على المناورة.

سياسيا تواصل مختلف الأطراف مواصلة التشبث بسياساتها التصعيدية تجاه الطرف الآخر، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتهم الغرب باستخدام العقوبات الاقتصادية والثورات الملونة سلاحاً لتحجيم خصومه، وأكد أن ذروة الصعوبات التي واجهت الاقتصاد الروسي قد ولت.

وقال بوتين:"الموقف في العالم يتوجه نحو السيناريو الأسوء، الغرب أشعل الحرب في أوكرانيا وارتکب عدداً من الاخطاء المنهجية وهو يتجاهل مصالح الدول الاخری وقيمها وثقافتها. روسيا لاتتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخری بخلاف الغرب".

أما مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينتزيا أن الولايات المتحدة لن تتمكن من التهرب من المسؤولية عن انتهاك اتفاقية حظر الاسلحة البيولوجية في حال إثباتها وهي تهم تنفيها واشنطن بشدة.

وفي معسكر داعمي كييف فقد أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الابيض جون كيربي أن واشنطن تركت قرار المفاوضات مع موسكو للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشروطه الخاصة.

فيما تناقلت وسائل إعلام أنباء عن حزمة مساعدات عسكرية أميركية جديدة لأوكرانيا بقيمة مئتين وخمسة وسبعين مليون دولار ستضم راجمات صواريخ من نوع هيمارس وذخيرة من مستودعات البنتاغون.