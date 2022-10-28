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'بريطانيا' ترسل منظومات الصواريخ المضادة للدبابات إلى أوكرانيا

'بريطانيا' ترسل منظومات الصواريخ المضادة للدبابات إلى أوكرانيا
الجمعة ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٤ بتوقيت غرينتش

كشفت مصادر في وزارة الدفاع البريطانية أن "المملكة المتحدة أرسلت حوالي 7 آلاف منظومة صاروخية مضاد للدبابات من نوع "NLAW" إلى أوكرانيا، وهو ما يعادل نصف أنظمة احتياطيها من هذا النوع".

العالم- أوروبا

وقالت صحيفة "تايمز" البريطانية إن "الحكومة البريطانية بسبب النفاد التدريجي لمخزوناتها، تعمل على شراء أنظمة إضافية مضادة للدبابات، لكن لم يتم توقيع أي عقد حتى الآن.

وعلى خلفية ذلك انتقد حزب العمال المعارض مجلس الوزراء المحافظ لبطئه في إبرام اتفاقيات جديدة بشأن الحصول على منظومات صاروخية مضادة للدبابات من نوع "NLAW"، والتي يتم تصنيعها في بلفاست من قبل القسم البريطاني من مجموعة "تاليس" للصناعة العسكرية الفرنسية.

في وقت سابق، أبلغ وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، أن "لندن سلمت أيضا كييف أكثر من 100 عربة مدرعة، ومدافع "ستورمر" ذاتية الدفع، المضادة للطائرات والمجهزة بصواريخ "Starstreak"، وعشرات المدافع من طراز "M109"، وصواريخ "Brimstone" عالية الدقة، وعشرات الآلاف من قذائف المدفعية".

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'بريطانيا' ترسل منظومات الصواريخ المضادة للدبابات إلى أوكرانيا

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