'بريطانيا' ترسل منظومات الصواريخ المضادة للدبابات إلى أوكرانيا

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وقالت صحيفة "تايمز" البريطانية إن "الحكومة البريطانية بسبب النفاد التدريجي لمخزوناتها، تعمل على شراء أنظمة إضافية مضادة للدبابات، لكن لم يتم توقيع أي عقد حتى الآن.

وعلى خلفية ذلك انتقد حزب العمال المعارض مجلس الوزراء المحافظ لبطئه في إبرام اتفاقيات جديدة بشأن الحصول على منظومات صاروخية مضادة للدبابات من نوع "NLAW"، والتي يتم تصنيعها في بلفاست من قبل القسم البريطاني من مجموعة "تاليس" للصناعة العسكرية الفرنسية.

في وقت سابق، أبلغ وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، أن "لندن سلمت أيضا كييف أكثر من 100 عربة مدرعة، ومدافع "ستورمر" ذاتية الدفع، المضادة للطائرات والمجهزة بصواريخ "Starstreak"، وعشرات المدافع من طراز "M109"، وصواريخ "Brimstone" عالية الدقة، وعشرات الآلاف من قذائف المدفعية".