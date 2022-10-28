اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الاوكراني

العالم- ايران

وقال كوليبا في تغريده له على تويتر؛ إنه طلب من إيران أن توقف ما زعمه تدفق الأسلحة إلى روسيا.

من جانبه اكد وزير الخارجية الايراني في اتصاله الهاتفي مع نظيره الأوكراني حيادية طهران في الحرب الأوكرانية قائلا: ان سياستنا تجاه الحرب الأوكرانية احترام سيادة الدول وعدم ارسال أسلحة لأي طرف وانهاء الحرب.

واعلن أمير عبد اللهيان استعداد ايران لعقد اجتماعات مشتركة وبمشاركة خبراء عسكريين "لبحث اتهام ايران بتزويد روسيا بالمسيرات" والعمل على وقف اطلاق النار في الحرب الأوكرانية داعيا كييف الى عدم التأثر بالسياسيين الأوروبيين المتطرفين.

ونفت إيران أكثر من مرة إرسال طائرات دون طيار إلى روسيا لاستخدامها في الحرب على أوكرانيا، مشددة على انها لن تقدم أي سلاح من أجل استخدامه في هذه الحرب إلى أي طرف على الإطلاق.

وكان وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان قال في تصريح سابق: "نعم لدينا علاقات تعاون في عدة مجالات مع روسيا بما في ذلك الدفاع، وتسلمنا اسلحة من روسيا، وسلمناها اسلحة في السابق، والتعاون متواصل، ولكن مع بداية الحرب وبناءاً على مبدئنا الرافض لتسليح اي طرف من طرفيها، لم نقدم لا مسيرات ولا اسلحة لموسكو لاستخدامها في هذه الحرب، قلت الخميس الماضي، لمنسق السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل، اننا مستعدون للتحقيق في الادعاءات ضدنا، وفي حل ثبت استخدام موسكو للمسيرات الايرانية في اوكرانيا فلن تبقى غير مبالية حيال ذلك".

روسيا بدورها، نفت أيضا المزاعم الغربية وقالت المتحدثة باسم وزارة خارجيتها ماريا زاخاروفا إن الولايات المتحدة وشركاءها يستخدمون هذه الشائعات للضغط على طهران.