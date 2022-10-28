حزمة مساعدات عسكرية أمريكية جديدة لأوكرانيا بقيمة '275 مليون دولار'

العالم - الأميركيتان

وأعلنت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ أن" حزمة المساعدات تضم صوارخ لراجمات صواريخ HIMARS وقذائف مدفعية وأسلحة نارية وهوائيات فضائية."

وتضمنت المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة:

المعدات الإضافية لأنظمة HIMARS

500 قذيفة مدفعية موجهة من عيار 155 ملم

2000 قذيفة من عيار 155 ملم لأنظمة التلغيم عن بعد المضادة للدبابات

أكثر من 1300 نظام صاروخي مضاد للدبابات

125 عربة مدرعة من نوع Humvee

أسلحة نارية وأكثر من 2.75 مليون قطعة من الذخيرة لها

4 هوائيات للاتصال الفضائي

وأشارت المتحدثة إلى أن "الهوائيات الفضائية تقدم ضمن حزمة المساعدات لأول مرة"، مؤكدة أنها "ليست مخصصة لاستبدال أنظمة "ستارلينك" للاتصال، بل ستقدم قدرات إضافية لأوكرانيا".

ولم توضح المتحدثة ما هي الشركة المنتجة لتلك الهوائيات.