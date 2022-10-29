آکثر من 500 ملیون ریال إجمالي ما اختلسه مدير جامعة الملك عبدالعزيز!

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وقال أحمد الحسين، في تصريحات تلفزيونية، إن المبالغ المختلسة تتجاوز 100 مليون ريال، وهناك مبالغ أخرى، إذ يتجاوز إجمالي هذه الأموال 500 مليون ريال تقريبًا، مشيرا إلى أن التحقيق مستمر مع متورطين آخرين في القضية.

وحسب مصادر سعودية، فقد اتخذت "نزاهة" الإجراءات التحفظية اللازمة فيما يتعلق بالأموال التي تورط مدير جامعة الملك عبدالعزيز باختلاسها، وذلك لمنع التصرف بها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات النظامية لاستعادتها إلى خزينة الدولة.

وكان الملك السعودي قد أصدر أمرًا ملكيًا يوم الخميس، يقضي بإعفاء مدير جامعة الملك عبدالعزيز عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، من منصبه.

وجاء الأمر الملكي بناءً على ما رفعته هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن ارتكابه جرائم استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية، والاختلاس من أموال الجامعة، وغسل الأموال والتزوير.