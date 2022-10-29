«عرين الأسود»: ماضون في طريق مقاتلة الاحتلال

العالم - فلسطين

وجاء في بيان أصدرته ووجهته إلى الفلسطينيين، أنها باقية: «وواهم من يظن أن (العرين) ينتهي. وواهم أيضاً من يظن أنه يمتلك معلومات» عن المجموعة.

وقالت المجموعة المسلحة التي شكلت في أونة الأخيرة ويعتبرها الإحتلال الإسرائيلي الأخطر في الضفة الغربية، أنه لو بقي منها جندي واحد، فإنه «سيموت دفاعاً عن فكرة المقاومة حتى تبقى مستمرة».

وفي مؤشر على تأييد شعبي كبير لقرارات «أسود العرين» مواصلة القتال مع الإحتلال، خروج مسيرات حاشدة في نابلس ، هتفت لـ«العرين الأسود» وضد تل أبيب.

وتكتسب المجموعة المجاهدة تأييداً شعبياً متزايداً، وهو ما يقلق الصهاينة الذين يخشون من تمدد الفكرة إلى المدن الأخرى في بقية الضفة الغربية.