سلطنة عمان تعفي جميع المقيمين في دول مجلس التعاون من تأشيرة الدخول

العالم - عمان

وأوضحت المتحدثة أنه يمكن الحصول على التأشيرة في المطارات ودفع رسومها عند الوصول.

وبحسب موقع "أريبيان بزنس"، جاء في التعميم بناء على التوجيهات التي تلقتها مطارات عمان من المديرية العامة للجوازات والإقامة بخصوص تأشيرة المقيمين في دول مجلس التعاون.

وأفاد الموقع بأنه يحق لجميع المقيمين في دول مجلس التعاون دخول سلطنة عمان لجميع المهن التجارية.

ولا يشترط القرار أن يأتي المقيمون في دول الخليج الفارسي من بلد الإقامة للاستفادة من هذه التسهيلات التي تنفذ في أي وقت ومن أي وجهة يصلون منها.

يذكر أن سلطنة عمان أعلنت أيضا عن فتح باب التقدم للتأشيرة لمشجعي كأس العالم ببطاقة هيا للسفر إلى قطر، وستكون تأشيرة كأس العالم صالحة لمدة 60 يوما لدى الحصول عليها من الموقع evisa.rop.gov.om.

وأعلنت شرطة عمان السلطانية الخميس أنها ستفتح عملية تقديم طلبات الحصول على تأشيرة لمشجعي كأس العالم لدخول عمان، ولا تنطبق التأشيرة إلا على حاملي بطاقة هيا Hayya والتي يحصل عليها مشجعو كرة القدم ممن لديهم تذاكر كأس العالم.