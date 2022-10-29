السبت ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٤:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

سلطنة عمان تعفي جميع المقيمين في دول مجلس التعاون من تأشيرة الدخول

سلطنة عمان تعفي جميع المقيمين في دول مجلس التعاون من تأشيرة الدخول
السبت ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت متحدثة باسم مطارات سلطنة عمان عن صدور تعميم إلى مطارات السلطنة يقضي بالسماح لجميع المقيمين في دول مجلس التعاون بدخول البلاد لجميع المهن التجارية دون تأشيرة مسبقة.

العالم - عمان

وأوضحت المتحدثة أنه يمكن الحصول على التأشيرة في المطارات ودفع رسومها عند الوصول.

وبحسب موقع "أريبيان بزنس"، جاء في التعميم بناء على التوجيهات التي تلقتها مطارات عمان من المديرية العامة للجوازات والإقامة بخصوص تأشيرة المقيمين في دول مجلس التعاون.

وأفاد الموقع بأنه يحق لجميع المقيمين في دول مجلس التعاون دخول سلطنة عمان لجميع المهن التجارية.

ولا يشترط القرار أن يأتي المقيمون في دول الخليج الفارسي من بلد الإقامة للاستفادة من هذه التسهيلات التي تنفذ في أي وقت ومن أي وجهة يصلون منها.

يذكر أن سلطنة عمان أعلنت أيضا عن فتح باب التقدم للتأشيرة لمشجعي كأس العالم ببطاقة هيا للسفر إلى قطر، وستكون تأشيرة كأس العالم صالحة لمدة 60 يوما لدى الحصول عليها من الموقع evisa.rop.gov.om.

وأعلنت شرطة عمان السلطانية الخميس أنها ستفتح عملية تقديم طلبات الحصول على تأشيرة لمشجعي كأس العالم لدخول عمان، ولا تنطبق التأشيرة إلا على حاملي بطاقة هيا Hayya والتي يحصل عليها مشجعو كرة القدم ممن لديهم تذاكر كأس العالم.

روابط ذات صلة

سلطان عمان يصل البحرين في زيارة رسمية

فودافون عمان تطلق جوائز مالية لمن يخترق نظامها الأمني

سلطنة عمان: ندعم سيادة واستقلال سورية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الكويت في مجلس الأمن: ندعم نضال الشعب الفلسطيني المشروع ضد الاحتلال

ألمانيا: إضرابات واسعة في قطاع المعادن والصناعات الإلكترونية والسيارات

عقد محكمة النظر في اتهامات مثيري اعمال الشغب الأخيرة في طهران

وزير الدفاع اليمني: قوى العدوان أمام خيارين، إما هدنة ومرتبات أو صواريخ ومسيرات

كاميرا العالم توثق تشييع الشهداء ومعاناة المصابين في شيراز

موسكو ستطرح مشاركة لندن في هجمات ضد نورد ستريم أمام مجلس الأمن